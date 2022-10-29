矢板明夫：年底大選民進黨坐4望12　陳時中若第三全球教科書改寫

▲台北市長候選人陳時中（左一）、蔣萬安（中）、黃珊珊（右一）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

距離年底九合一大選越來越近，日本學者者小笠原欣幸日前預測，民進黨能夠拿下5席縣市首長。不過日本資深媒體人矢板明夫認為，小笠原欣幸應該是受到泛藍媒體影響，他認為民進黨選舉結果應該是「坐4望12」。同時他也看好台北市長民進黨候選人陳時中，認為陳時中如果連排名第二都拿不到，那全球的政治學教科書都要重寫了。

矢板明夫在臉書發文指出，目前有多家媒體民調結果指出，台北市長結果陳時中排名第三，他認為這可能是種棄保操作，想要誘導淺綠民眾。矢板明夫認為，以民進黨全面執政的政黨、陳時中超高知名度的防疫指揮官，也沒有任何醜聞的情況下，選舉結果連第二名都拿不到的話「全世界的政治學教科書都要重寫了。」

矢板明夫認為，民進黨這次選舉結果應該是「坐4望12」，民進黨最終大概能贏8席縣市，分別為高雄市、台南市、屏東市和嘉義縣獲勝；在台北市、桃園市、基隆市、新竹市、苗栗縣、南投縣、澎湖縣、宜蘭縣有獲勝的機會。

國民黨則是坐10望17，很有可能在新北市、台中市、新竹縣、雲林縣、嘉義市、彰化縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣獲勝；而苗栗縣和新竹市則有可能被無黨籍或民眾黨候選人勝出。