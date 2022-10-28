蔡英文喊話支持者突破同溫層　「18歲公民權門檻比我總統得票還高！」

記者杜冠霖／台北報導

18歲公民權修憲複決案將與九合一選舉一起在11月26日舉行，為此，總統蔡英文今舉辦今年唯一一場「社群之夜」，號召年輕朋友相挺18歲公民權，蔡英文指出，總統大選自己拿下817萬票，但這次修憲複決需要965萬張同意票，「這代表有投給我的人要投同意、沒有的也要！所以要拜託大家跨出同溫層，說服身邊的人一起支持。」

▲總統蔡英文出席民進黨社群之夜。（圖／記者林敬旻攝）



蔡英文表示，年底將進行18歲公民權修憲複決，這也是為什麼今天活動主題叫做「人蔘轉大人」，明年開始民法完全行為能力者將下修到18歲，不論民法、刑法上都是要負責任的大人了，既然要負責任，那也應該要可以投票決定國家的未來。

對於18歲公民權投票，蔡英文表示，上次公投是四個不同意，這次只有一個是同意，總統大選自己拿下817萬票，但這次修憲複決挑戰更高，需要965萬張同意票，「這代表有投給我的人要投同意、沒有的也要！所以要拜託大家跨出同溫層，說服身邊的人支持18歲公民權。」

對於年底選戰，蔡英文表示，大家的一票也將決定世界怎麼看台灣，今年很多訪團來到台灣，因為我們團結克服很多挑戰，這幾年來台灣的防疫也獲得世界肯定，陳時中也應該要被肯定。

蔡英文表示，台灣跟其他國家共享防疫物資、相互扶持產生善的循環，經濟穩定發展、在國際供應鏈上舉足輕重，尤其高階半導體製造，更是全球最具戰略意義的產業，政府也積極開拓以價值共享為基礎的外交，許多外國朋友和政府來台建立合作關係。

蔡英文指出，台灣在兩岸關係上不冒進，堅持基本立場，得到國際社會的肯定，也公開表達對台灣支持，台灣也展現自我防衛決心，進行國防改革，強化國家跟社會的韌性，能夠面對各種挑戰。

經濟部分，蔡英文表示，IMF也預測台灣今年人均GDP將超越韓國、日本，因為全體國人的努力跟政府路線的正確，我們獲得國際的認定以及前所未來的關注跟支持，現在說出我是台灣人是一件光榮的事情。