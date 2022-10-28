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合體北北基桃候選人歡聲雷動　蔡英文：我這次不是候選人

▲陳時中、總統蔡英文、蔡適應出席民進黨社群之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中、總統蔡英文、蔡適應出席民進黨社群之夜。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

18歲公民權修憲複決案將與九合一選舉一起在11月26日舉行，為此，總統蔡英文今舉辦今年唯一一場「社群之夜」，號召年輕朋友相挺18歲公民權，現場1200座位滿座，蔡英文一出場就歡聲雷動，她也打趣道，「我這次不是候選人，剛剛的歡呼方式像是對候選人，但我支持的候選人大家可以支持，像支持我一樣。」

蔡英文喊話，如果11月26日選戰選得好，中央地方合作更順暢、執政會更有力，但若選的不好，國際間又會如何解讀，會不會認為台灣人民改變主意？這些國家會不會對台灣信心打折扣？年底選舉大家的一票將決定台灣是否會繼續往前走。

蔡英文指出，年底選舉大家的一票決定家鄉、國家如何發展，民進黨提名的每一個人都是我最可靠的隊友，經驗都更多、能力都更好，可以為家鄉帶來進步。

蔡英文也一一介紹4位北北基桃候選人，蔡表示，這是民進黨最艱困選區，如果能夠克服困難，相信他們可以讓首都圈成為國際級的大都會。

蔡英文表示，第一位是基隆的蔡適應，他身上永遠都穿「我愛基隆」的衣服，自己一直想問他到底有幾件？蔡適應不只愛基隆，也用心為基隆建設，基隆人非常盼望軍港西遷，讓港口轉型，這幾年能夠順利推動，除了中央地方密切合作，蔡適應居中協調非常關鍵。

蔡英文表示，第二位是桃園的鄭運鵬，鄭運鵬是桃園的勇者，因為她臨危授命、勇於承擔，過去民進黨幹事長都是五星級縣長，「鄭運鵬也是幹事長，這次就讓鄭運鵬幹市長吧！我掛保證，鄭運鵬就是鄭文燦最好的接棒人選。」

蔡英文指出，第三位是新北的林佳龍，林佳龍扛起重擔、挑戰新北市，林佳龍是交通建設的關鍵推手，解開路網死結，推動基隆捷運首都方案，未來林佳龍做新北市長，不僅是交通路網規劃，水域、環境也會一同思考、規劃，支持林佳龍加速新北發展、為新北大翻新。

蔡英文表示，有人說陳時中像無尾熊，但大家看過不睡覺的無尾熊嗎？陳時中總是扛起責任、全力完成目標，自己在疫情期間三更半夜只打給過兩個人，一個是外交部長因為他有時差問題、另一個就是陳時中，他們非常辛苦，陳時中會做防疫、長照，也會做健保，這樣的人當台北市長，相信台北市民會很幸福。
 

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