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再為防疫限制歹勢　陳時中：我年紀雖大但仍有不足需傾聽

▲台北市長候選人陳時中出席民進黨社群之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長候選人陳時中出席民進黨社群之夜。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨「人蔘轉大人」社群之夜28日晚間登場。在總統蔡英文登台前，台北市長候選人陳時中先上台致詞，他提到，疫情期間很多年輕朋友很悶、不高興，「我都知道」，但自己必須要避免更多傷害，所以才會做出一些決定，「讓這麼多的人生活受到衝擊，我實在很歹勢」，接著還鞠躬感謝所有配合的國人朋友。

陳時中上台致詞前先以「Hi everyone，how's going」開場，笑稱自己是阿中，「有人說我英文說得不好，剛剛這樣講有標準嗎？」；他說，他爸爸取名時中，就是要講中文，「總統是蔡英文，所以英文才說得很好，我陳時中英文說得沒她好，我如果叫陳英文，可能不會輸她」。

接著陳時中說，開始選舉後變得很奇怪，以前沒人注意穿什麼鞋子，現在每天記者、對手都在問，下雨穿什麼鞋子，講這些都543的事情，「穿什麼都沒關係，重要的是碰到事情你敢不敢撩下去？你要不要撩下去？台灣人有路走路，沒路就蹽溪過嶺，敢衝敢拚，我們就來承擔」。

陳時中說，辦公室的人都說他是政策製造機，參選台北市長以來已經提出160幾項政策，是所有的候選人裡面最多的。有人說選舉的時候不能講太詳細，別人會罵你、挑毛病，好意都不見，「但我不怕，做市長就是必須要政策透明，讓大家看到你的好、看到你的壞，再來決定要不要投給你，大家才會願意來承擔」。

陳時中說，他提的政策多、也非常勤跑，走過40多個市場、走了3萬人的百工百業後援會，做這些事情才能夠跟大家更接近，雖然他年紀比較大、人生也比較豐富，但是仍有不足、仍有看不到的地方、以前沒辦法了解的地方，「所以我要勤走基層，跟基層走在一起，檢視我相關政見到底對還不對、大家希望不希望」。

「候選人都糾結在過去，我都不知道我有這麼多事情可以給別人罵。」陳時中說，現在每天都在說棄保、民調，講一堆，好像不是在選市長，是在選防疫指揮官，「不過我也有信心，如果要來選一次防疫指揮官，我也會選上，防疫2年多，我的朋友都站在我背後，所以我再選一次防疫指揮官，我仍然會贏」。

陳時中說，有人很厲害，常常要說IQ的問題，「我跟大家報告，其實我IQ也不是說很差，但我絕對不敢說我最好，我普普、跟大家都差不多」，但是自己EQ非常好，所以這段時間別人的批評都承受得住，因為EQ好。

陳時中表示，辯論不會讓你成功、罵人不會讓你成功，罵完之後市政還是要做，他會秉持合作才會成功的精神，率領市府8萬個優秀公務員，讓他們能夠發揮他們的能力，「我要知人善任，讓他們對我有信心，讓市政轉大人」。

陳時中表示，疫情期間很多年輕朋友們，感覺被困住、自由被限制，不能出國旅遊，去健身房不方便、演唱會被取消，店面生意不好甚至結束營業，「所以我剛說這麼多，但我也覺得，讓這麼多的人生活受到衝擊，我實在很歹勢」。

「但是，我每個決定都很困難、很艱難，大家不高興、不喜歡，我都知道。」陳時中說，在疫情期間必須做出避免更大傷害的決定，他不是不知道這些痛苦，但必須要避免更多的傷害，很多的限制、要求、犧牲的自由，但犧牲了這些保護了我們大家，也避免更大的傷害。

陳時中說，大家就是互相體諒，讓世界看到台灣的好，讓台灣轉大人；接著陳90度鞠躬感謝大家配合，才能有如此的防疫成績，「我要再度表達，在防疫期間大家的忍耐、互相體諒，讓我們度過疫情」。

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