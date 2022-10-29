　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨若年底選不好　蔡英文：國際可能認為台灣人改變想法

▲總統蔡英文出席民進黨社群之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席民進黨社群之夜。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨「人蔘轉大人」社群之夜28日晚間登場，總統蔡英文到場支持年底參加九合一選舉的候選人，以及號召年輕朋友相挺18歲公民權。對此，蔡英文致詞時表示，若民進黨年底的選舉結果不好，國際間會猜問「台灣人民是不是改變主意了？」

蔡英文上台時受到熱烈歡迎，她開玩笑地說「我這次不是候選人，剛剛的歡呼方式像是對候選人，雖然我不是候選人，但我支持的候選人，你們可不可以像支持我一樣支持，你們要不要支持？好嗎？或著更多」。

蔡英文向支持者喊話，強調她今天在台上說的，需要大家吸收後傳播出去，「有些話不僅是各位要聽，而是要背下來、記下來，因為你們是要出去傳播的」，「今天在現場上，真的看起來都是死忠的耶」。

▲陳時中、總統蔡英文、蔡適應出席民進黨社群之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中、總統蔡英文、蔡適應出席民進黨社群之夜。（圖／記者林敬旻攝）

此外，蔡英文強調，「我跟各位保證，我一定只做兩任，而且我會為台灣把事情做好」，大酸中國國家主席習近平三度連任一事，再次獲得台下熱烈掌聲及尖叫，她也笑說「欸，你們今天再這樣氣氛下去，等我稿子講完已經10點鐘了」。

「大家的一票，也決定世界怎麼看台灣的選舉」，蔡英文推薦民進黨各縣市市長候選人後，強調近年國際不斷派訪訪問團來台，促進了台灣與世界的交流，「但是，如果我們選得不理想，想一想國際間會怎麼解讀呢？他們會問說，台灣人民是不是改變主意了？這樣的話，這些國家會不會對台灣的信心打折扣呢？所以年底的選舉，大家的一票決定我們執政路線是不是要往前走，也決定國際更有力的支持台灣，大家說對不對？」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
獨／修護霜含禁藥害幼童性早熟！業者認了「3批號急回收」
不只海鮮！醫示警：愛吃「這2類食物」會痛風　年輕人也中鏢
67歲婦意外生下女寶取名「天賜」　3年後現況曝
女友「不想做愛」　他狠砍100刀再斬首

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨若年底選不好　蔡英文：國際可能認為台灣人改變想法

8人廟口私聊1hrs內容曝！陳其邁「夜襲」大林蒲　里長驚：攏無睡

合體北北基桃候選人歡聲雷動　蔡英文：我這次不是候選人

蔡英文喊話支持者突破同溫層　「18歲公民權門檻比我總統得票還高！」

再為防疫限制歹勢　陳時中：我年紀雖大但仍有不足需傾聽

朱立倫突缺席盧秀燕造勢！遭4架無人機干擾 「受困高空」延誤1小時

鄭運鵬讚桃園市民8年前向黑金說不　喊話別讓國民黨班師回朝

彭文正指控「護照被撤銷」！外交部回應：想回國完全沒問題

感謝市民一起翻轉基隆　蔡適應：基隆真正改變了不能走回頭路

「越打越高違反選舉競爭法則」　民進黨分析：高虹安正從高往下掉

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

特斯拉視角曝！雙載機車闖紅燈撞上噴飛...女大生亡騎士插管

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

屏東驚見「大量蚯蚓」爬出！　專家曝原因：應是環境不適合

DJ圓圓無罩錄影1小時..突認「有發燒」　徐乃麟變臉：為什麼可以上節目！

民進黨若年底選不好　蔡英文：國際可能認為台灣人改變想法

8人廟口私聊1hrs內容曝！陳其邁「夜襲」大林蒲　里長驚：攏無睡

合體北北基桃候選人歡聲雷動　蔡英文：我這次不是候選人

蔡英文喊話支持者突破同溫層　「18歲公民權門檻比我總統得票還高！」

再為防疫限制歹勢　陳時中：我年紀雖大但仍有不足需傾聽

朱立倫突缺席盧秀燕造勢！遭4架無人機干擾 「受困高空」延誤1小時

鄭運鵬讚桃園市民8年前向黑金說不　喊話別讓國民黨班師回朝

彭文正指控「護照被撤銷」！外交部回應：想回國完全沒問題

感謝市民一起翻轉基隆　蔡適應：基隆真正改變了不能走回頭路

「越打越高違反選舉競爭法則」　民進黨分析：高虹安正從高往下掉

影／新竹女喝醉講話鬼打牆　狂和司機介紹「貢丸精靈」

肯爺反猶太惹眾怒！私闖SKECHERS慘遭品牌方驅離：沒意願合作

亂講話就是一天損失美金20億　肯伊威斯特真的有學乖嗎？

國道上目睹休旅車「斷手掛車廂」！他一看嚇壞喊：我要報警嗎？

影／泰國女友撒嬌求買零食　睜水汪大眼男友秒投降！

民進黨若年底選不好　蔡英文：國際可能認為台灣人改變想法

ROG玩家共和國再推電競周邊　四款信仰鍵鼠即將上市

衛冕軍全家海神T1開幕戰尬中信　無懼壓力尋求甜蜜復仇

柯瑞精彩腳步險晃飛英雄哥　格林爆粗口讚嘆：宣判死刑

宋仲基爆熱戀早有預兆？　私下看手機甜笑...網抓包螢幕「是金泰梨」

亂髮博美睡醒擦臉臉回神　眼神愛睏：還不想下床...

政治熱門新聞

民進黨若選不好　蔡英文：國際恐認為台灣人改變想法

陳其邁夜訪大林蒲　8人廟口泡茶聊

4架無人機闖機場！朱立倫突缺席盧秀燕造勢

故宮打破國寶！院長認了　吳密察調查中：絕無隱匿！

蔡英文喊話支持者突破同溫層　「18歲公民權門檻比我總統得票還高！」

合體北北基桃候選人歡聲雷動　蔡英文：我這次不是候選人

他怒曝韓國瑜陪謝國樑掃街照　人潮塞爆市場占車道：拜託別擾民！

國寶碎裂　高嘉瑜揪出故宮「標錯朝代」！

再為防疫限制歹勢　陳時中：我年紀雖大但仍有不足需傾聽

陳時中推出「路口安全改善計畫」　提5解方改善北市交通問題

彭文正護照被撤銷　外交部回應了

「越打越高違反選舉法則」　民進黨分析：高虹安在往下掉

鄭運鵬讚桃園市民8年前向黑金說不　喊話別讓國民黨班師回朝

沈富雄批蔡英文「看走眼」　「他」帶陳時中闖是一大敗筆

更多熱門

相關新聞

合體北北基桃候選人歡聲雷動　蔡英文：我這次不是候選人

合體北北基桃候選人歡聲雷動　蔡英文：我這次不是候選人

18歲公民權修憲複決案將與九合一選舉一起在11月26日舉行，為此，總統蔡英文今舉辦今年唯一一場「社群之夜」，號召年輕朋友相挺18歲公民權，現場1200座位滿座，蔡英文一出場就歡聲雷動，她也打趣道，「我這次不是候選人，剛剛的歡呼方式像是對候選人，但我支持的候選人大家可以支持，像支持我一樣。」

蔡英文喊話支持者突破同溫層　「18歲公民權門檻比我總統得票還高！」

蔡英文喊話支持者突破同溫層　「18歲公民權門檻比我總統得票還高！」

再為防疫限制歹勢　陳時中：我年紀雖大但仍有不足需傾聽

再為防疫限制歹勢　陳時中：我年紀雖大但仍有不足需傾聽

賴香伶：鄭若覺受害應反思兩岸政策

賴香伶：鄭若覺受害應反思兩岸政策

4架無人機闖機場！朱立倫突缺席盧秀燕造勢

4架無人機闖機場！朱立倫突缺席盧秀燕造勢

關鍵字：

民進黨蔡英文台灣人2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基離婚三年爆熱戀金泰梨！

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住

獨／3歲童長胸部來初經！「修護霜含禁藥」害的　醫急示警

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

台灣東北部23：30地震　台北有感

獨／修護霜含禁藥害幼童性早熟！業者認了「3批號急回收」

偷親妹子！「豬哥駕駛」竟猥瑣賊笑

宜蘭深夜地牛翻身　北部人嚇壞

納豆求婚遭拒！依依曝原因

《換乘2》3對情侶誕生！她告白：他像魔法般出現　超甜私照曝光

人妻挺8月孕肚對決小三　釀2死悲劇

男下面太大包　面試被誤認勃起丟工作

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

快訊／故宮3國寶破損慘樣曝！青花瓷盤碎成7片

更多

最夯影音

更多
吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！
萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面