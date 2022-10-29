民進黨若年底選不好　蔡英文：國際可能認為台灣人改變想法

▲總統蔡英文出席民進黨社群之夜。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨「人蔘轉大人」社群之夜28日晚間登場，總統蔡英文到場支持年底參加九合一選舉的候選人，以及號召年輕朋友相挺18歲公民權。對此，蔡英文致詞時表示，若民進黨年底的選舉結果不好，國際間會猜問「台灣人民是不是改變主意了？」

蔡英文上台時受到熱烈歡迎，她開玩笑地說「我這次不是候選人，剛剛的歡呼方式像是對候選人，雖然我不是候選人，但我支持的候選人，你們可不可以像支持我一樣支持，你們要不要支持？好嗎？或著更多」。

蔡英文向支持者喊話，強調她今天在台上說的，需要大家吸收後傳播出去，「有些話不僅是各位要聽，而是要背下來、記下來，因為你們是要出去傳播的」，「今天在現場上，真的看起來都是死忠的耶」。

▲陳時中、總統蔡英文、蔡適應出席民進黨社群之夜。（圖／記者林敬旻攝）



此外，蔡英文強調，「我跟各位保證，我一定只做兩任，而且我會為台灣把事情做好」，大酸中國國家主席習近平三度連任一事，再次獲得台下熱烈掌聲及尖叫，她也笑說「欸，你們今天再這樣氣氛下去，等我稿子講完已經10點鐘了」。

「大家的一票，也決定世界怎麼看台灣的選舉」，蔡英文推薦民進黨各縣市市長候選人後，強調近年國際不斷派訪訪問團來台，促進了台灣與世界的交流，「但是，如果我們選得不理想，想一想國際間會怎麼解讀呢？他們會問說，台灣人民是不是改變主意了？這樣的話，這些國家會不會對台灣的信心打折扣呢？所以年底的選舉，大家的一票決定我們執政路線是不是要往前走，也決定國際更有力的支持台灣，大家說對不對？」

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