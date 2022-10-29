假冒證券專員誆騙投資匯款　友人機警報案...警成功阻詐85萬

▲▼ 假冒美商證券專員誆騙投資匯款 中埔分局警機警阻詐成功。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣中埔鄉1名67歲林男，日前在個人手機LINE軟體認識1名自稱在美商證券擔任專員林姓女子，林女向林男謊稱有幾檔穩賺不賠的股票可供林男購買，只要在手機LINE告知要購買即可瞬間成交獲利，之後又佯稱林男已在該證券公司申購股票成功，需要補足股款新台幣85萬元，若違約交割，將循法律途徑凍結全部銀行帳戶強制扣款，另外再假冒一名陳姓律師以LINE手機軟體稱林男已觸法，如再不匯款，將負相關法律責任。

林女先是要求林男先至住家附近銀行領款新台幣85萬元後，再匯給詐騙集團所提供之銀行帳戶，林男不疑有他於27日早上08時許前往中埔鄉農會領取現金新台幣40萬元後，再帶著現金至中埔鄉林男友人住處借錢，欲湊足剩餘款項後要匯給詐騙集團，所幸友人在詢問林男借錢目的時，機警察覺有異，立即通報中埔分局義仁派出所員警前往了解。

在警方耐心對林男解說此為假冒證券商投資之詐騙手法，林男才恍然大悟得知自己遭詐騙，幸好尚未匯款，同時感謝機警的友人和員警的攔阻，才能保住自己的積蓄。

中埔分局呼籲近日投資詐騙手法多元，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信來路不明的投資管道，並要小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。