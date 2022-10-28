沈富雄批蔡英文「看走眼」　指「他」帶陳時中闖是一大敗筆

實習記者李密／台北報導

台北市長選舉「三腳督」戰況激烈，前立委沈富雄在廣播節目中分析，這次選戰民進黨從上到下，各種細節、格局都不及格，他認為民進黨台北市長候選人陳時中的競選發言人莊瑞雄不只曾在屏東縣長初選落敗，講話方式更是盛氣凌人，在屏東也許可以，但台北人不一定會欣賞，直言這件事「是一大敗筆」。另外，他也指出蔡英文「看走眼」，若將民進黨新北市長候選人林佳龍擺在台北市，會表現的比陳時中更好。

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）



沈富雄昨（27日）在廣播節目《POP撞新聞》中接受主持人平秀琳訪問時表示，這次選戰民進黨從上到下，各種細節、格局都是不及格的，各縣市裡唯一有進行像樣初選的只有屏東，因為莊瑞雄、鍾佳濱、周春米三人之間勢均力敵，也都沒有黑道身分，派系之間的角力很強，所以蔡英文不敢動它。

不過，對於莊瑞雄落敗後竟跑去擔任陳時中的競選發言人，帶著陳時中到處闖，沈富雄直言「這件事是一個敗筆」，台北人需要莊瑞雄嗎？講話方式盛氣凌人（台語），在屏東也許可以，不過在台北只有深綠裡面有人欣賞，其他部分不一定有加分。

另外，沈富雄提到，這次北市選戰黃珊珊表現比預期好，陳時中表現比預期差，從走路有風的指揮官變成動輒得咎的候選人。他認為蔡英文「看走眼」，陳時中根本不應該出來選。反而林佳龍在新北市選情劣勢之下，戰鬥力還是可以的，如果把林佳龍擺在台北市，表現一定會比陳時中好，蔣萬安也不一定能選贏林佳龍。