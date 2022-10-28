北市第5選區「關鍵搶1席」！李菁琪拋諾言：保證金拿回來先捐10萬

▲素人積極參政。 （圖／翻攝曾琳詒、李菁琪粉專）

記者劉維榛／綜合報導

北市議員第五選區就有18人搶8席超競爭，儘管素人候選人資源少，他們仍把握最後關鍵29天衝刺拉票。動保黨曾琳詒喊話，她一天當三天用，每天都邊上班邊參選；無黨籍王麒傑將在明（29）日競選總部成立茶會，號召「給年輕人一個機會」；綠黨候選人李菁琪則霸氣喊話「如果保證金拿回來先捐十萬給芒草心！」

曾琳詒在粉專指出，她與另兩位候選人華珮君（大安文山市議員候選人）、張家豪（台北市長候選人）同心協力合作下，終於把宣傳車布置好了。正因為資源有限，曾琳詒說，他們三人都是邊上班邊參選，「一天當三天用！」

對於這次勇敢參戰，曾琳詒也全力以赴喊話，「這次選戰對我的意義就是把『利他的價值』理念，盡力放大到社會的每一個角落。」

而另一位素人王麒傑則在粉專表示，明天週六競選總部成立茶會，地點位在台北市中正區紹興南街15-2號1樓（仁愛路紹興南街口）。他也努力和話「需要大家的支持力挺，我才能夠匯集大家力量，為民服務，給年輕人一個機會。」

由於這次第五選區有18人搶8席，當中有7名現任市議員穩紮穩打，等於只剩下1席名額。對此，綠黨候選人李菁琪似乎自認勝算不高，因此她在粉專霸氣拋下諾言，「如果保證金拿回來先捐十萬給芒草心！」據悉，直轄市議員、與縣市長的保證金都是20萬元。

▼李菁琪喊捐保證金10萬元。（圖／翻攝李菁琪粉專）

