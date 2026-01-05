　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

因應台灣有事！　日經：駐韓美軍將「擴大行動範圍」

▲▼駐韓美軍公開用於特殊作戰的AC-130J幽靈騎士（Ghostrider）機型。（圖／路透）

▲駐韓美軍用於特殊作戰的AC-130J幽靈騎士（Ghostrider）機型。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

隨著華府尋求加大針對中國與北韓的威懾力道，駐韓美軍司令官布朗森（Xavier Brunson）宣布，該部隊將把行動範圍擴大至朝鮮半島之外，並且針對台灣突發事態建立備戰系統。他指出，「南韓不只是單純回應（朝鮮）半島的威脅」，而是位於東北亞權力平衡的十字路口。

根據《日經》報導，布朗森12月29日在首爾論壇上，發表上述言論。駐韓美軍已在官網發布一份「東邊朝上」的地圖，顯示南韓到平壤、北京、台北、馬尼拉等主要城市的距離，展示駐韓美軍的戰略優勢地位。布朗森也下令在基地內部使用這份地圖，並且根據戰略彈性原則營運部隊。

▲▼駐韓美軍發布一份「東邊朝上」的地圖，顯示南韓到平壤、北京、台北、馬尼拉等主要城市的距離，展示駐韓美軍的戰略優勢地位。（圖／翻攝usfk.mil）

▲「東邊朝上」的地圖，顯示南韓到平壤、北京、台北、馬尼拉等主要城市的距離。點圖可放大。（圖／翻攝usfk.mil）

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）2025年11月訪韓時表示，「區域突發事態的彈性部署，確實是我們會考慮的選項。但我們的重心仍是在這裡與盟友並肩作戰，確保北韓不對大韓民國構成危險。」儘管如此，首爾仍希望駐韓美軍把防衛朝鮮半島視為主要目標，擔心華府將部隊派往其他國家。

1953年韓戰結束後，美國部署軍隊保護南韓，目前約有2.8萬美軍駐紮，大多集中在首爾以南約70公里、京畿道西南部平澤市（Pyeongtaek）的「韓福瑞營」（Camp Humphreys）。

▲▼駐韓美軍在南韓群山基地正式部署MQ-9「死神」（Reaper）多用途無人機。（圖／達志影像／美聯社）

▲駐韓美軍在南韓群山基地正式部署MQ-9「死神」（Reaper）多用途無人機。（圖／達志影像／美聯社）

駐韓美軍過去主要任務是威懾北韓，但隨著中國持續軍事擴張，華府也日益擔心台灣突發事態成真的可能性提高，正在重新評估其行動範圍。五角大廈去年12月23日發布的中國軍力報告指出，解放軍正朝著2027年具備攻台能力的方向穩定推進。

從地理位置上來看，南韓不只靠近北韓，也靠近中國與台灣。布朗森去年11月也表示，南韓的地理位置，使其能夠朝北影響北韓，也能夠朝西影響中國。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲
快訊／台積電內鬼！又1工程師遭起訴　求刑8年8月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

東京豐洲市場「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交　社長：要拚命工作了

絕望求生！俄兵舉牌「我想活下去」向無人機投降　哀求烏軍俘虜

國際法已死！　彭博：川普正在打造「新世界秩序」

高市早苗談日中關係：未關上與中國對話大門

馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒重罪恐判無期！辯方鎖定主權豁免

大選贏馬杜洛3百萬票！　委內瑞拉流亡領袖宣布「我才是總統」

通勤族一大早嚇壞！馬匹奔馳街頭「警車尾隨」　奔逃後自行返校園

掌權最多10年　馬來西亞首相安華宣布限制首相任期

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

東京豐洲市場「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交　社長：要拚命工作了

絕望求生！俄兵舉牌「我想活下去」向無人機投降　哀求烏軍俘虜

國際法已死！　彭博：川普正在打造「新世界秩序」

高市早苗談日中關係：未關上與中國對話大門

馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒重罪恐判無期！辯方鎖定主權豁免

大選贏馬杜洛3百萬票！　委內瑞拉流亡領袖宣布「我才是總統」

通勤族一大早嚇壞！馬匹奔馳街頭「警車尾隨」　奔逃後自行返校園

掌權最多10年　馬來西亞首相安華宣布限制首相任期

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱　船廠產能趨於飽和

台新銀獨家承作北捷收單　Richart卡LINEPay等百大通路領券最高8%

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

伸港新案單坪價衝32萬　賣出26筆登頂彰化「成交王」

張書豪「顧兒被當壞人」崩潰！　挫折喊：希望也能分到一些愛

陸26歲正妹網紅被男友騙至「柬埔寨」　雙腿疑遭打斷被丟路邊

趙露思直播挑戰撒嬌舞　脫口「像蒼蠅」惹TWS粉絲不滿

國際熱門新聞

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

美軍一夜活捉馬杜洛！中共國師哽咽自搧巴掌

日知名軟糖出護手霜「長超像」 台遊客吃一半吐掉：怪怪的

委內瑞拉「超級內鬼」引路　輕鬆生擒馬杜洛

下一個委內瑞拉？ 　川普點名拉美3國要「他」小心點

被川普警告　哥倫比亞宣布進入一級戰備

改口！委國代理總統：願與美國合作

白宮副幕僚長妻子暗示：格陵蘭，快了

馬杜洛去年嗆川普「來抓我」！白宮PO片開酸

大選贏馬杜洛百萬票　流亡領袖：我才是總統

古巴慘了？　痛失盟友馬杜洛「恐陷斷油斷電」

馬杜洛疑「比讚」照曝　被押喊新年快樂

川普：委內瑞拉新總統若「不做正確的事」　將付慘痛代價

更多熱門

相關新聞

解放軍嫡傳委內瑞拉軍隊潰敗　專家點出中國軍事體系核心弱點

解放軍嫡傳委內瑞拉軍隊潰敗　專家點出中國軍事體系核心弱點

委內瑞拉國家武裝部隊（FANB）長期被視為南美洲裝備最精良，而且訓練最具「中國特色」的軍隊；然而，在美軍近日發起的「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）中，這支解放軍嫡傳，號稱擁有從太空到水下全方位作戰能力的軍隊，卻在幾個小時內陷入指揮癱瘓與體系瓦解。對此，軍事觀察家指出，委內瑞拉軍隊的表現，折射出中國軍事體系的一個核心弱點，「硬體堆砌」不等於「體系作戰能力」。他說，中國的軍事輸出往往強調單一裝備的性能數據，或者閱兵式上的視覺震撼，但在系統整合與實戰能力，明顯尚未經過現代

美軍一夜活捉馬杜洛！中共國師哽咽自搧巴掌

美軍一夜活捉馬杜洛！中共國師哽咽自搧巴掌

委國擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆

委國擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆

盤點「美軍插手」5大中南美洲國家

盤點「美軍插手」5大中南美洲國家

活捉馬杜洛「三角洲部隊」是誰？

活捉馬杜洛「三角洲部隊」是誰？

關鍵字：

駐韓美軍台灣有事東北亞美軍印太朝鮮半島

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面