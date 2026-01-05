因應台灣有事！　日經：駐韓美軍將「擴大行動範圍」

▲駐韓美軍用於特殊作戰的AC-130J幽靈騎士（Ghostrider）機型。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

隨著華府尋求加大針對中國與北韓的威懾力道，駐韓美軍司令官布朗森（Xavier Brunson）宣布，該部隊將把行動範圍擴大至朝鮮半島之外，並且針對台灣突發事態建立備戰系統。他指出，「南韓不只是單純回應（朝鮮）半島的威脅」，而是位於東北亞權力平衡的十字路口。

根據《日經》報導，布朗森12月29日在首爾論壇上，發表上述言論。駐韓美軍已在官網發布一份「東邊朝上」的地圖，顯示南韓到平壤、北京、台北、馬尼拉等主要城市的距離，展示駐韓美軍的戰略優勢地位。布朗森也下令在基地內部使用這份地圖，並且根據戰略彈性原則營運部隊。

▲「東邊朝上」的地圖，顯示南韓到平壤、北京、台北、馬尼拉等主要城市的距離。點圖可放大。（圖／翻攝usfk.mil）

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）2025年11月訪韓時表示，「區域突發事態的彈性部署，確實是我們會考慮的選項。但我們的重心仍是在這裡與盟友並肩作戰，確保北韓不對大韓民國構成危險。」儘管如此，首爾仍希望駐韓美軍把防衛朝鮮半島視為主要目標，擔心華府將部隊派往其他國家。

1953年韓戰結束後，美國部署軍隊保護南韓，目前約有2.8萬美軍駐紮，大多集中在首爾以南約70公里、京畿道西南部平澤市（Pyeongtaek）的「韓福瑞營」（Camp Humphreys）。

▲駐韓美軍在南韓群山基地正式部署MQ-9「死神」（Reaper）多用途無人機。（圖／達志影像／美聯社）

駐韓美軍過去主要任務是威懾北韓，但隨著中國持續軍事擴張，華府也日益擔心台灣突發事態成真的可能性提高，正在重新評估其行動範圍。五角大廈去年12月23日發布的中國軍力報告指出，解放軍正朝著2027年具備攻台能力的方向穩定推進。

從地理位置上來看，南韓不只靠近北韓，也靠近中國與台灣。布朗森去年11月也表示，南韓的地理位置，使其能夠朝北影響北韓，也能夠朝西影響中國。