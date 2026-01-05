馬杜洛藏身處淪焦土　美轟炸「委國最大軍事基地」衛星影像曝光

▲委內瑞拉最大軍事基地蒂烏納堡被美軍破壞，至少有5棟建築物被摧毀，基地內有巨大爆炸痕跡。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍突襲委內瑞拉逮捕總統馬杜洛夫婦，根據太空科技公司Vantor於4日發布的衛星影像，委內瑞拉最大軍事基地蒂烏納堡（Fuerte Tiuna）部分區域在短短數分鐘內遭美軍破壞，至少有5棟建築物被摧毀，基地內有巨大爆炸痕跡。

紐約時報、紐約郵報等報導，馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦就是在這座基地被抓，這座基地主要由軍事設施組成，位在首都卡拉卡斯（Caracas）南側山區，周邊有設置防禦工事。

衛星影像顯示，美軍摧毀基地內部至少5棟建築物，有建物整棟被夷平，原本整齊排列的軍用車輛被炸毀或燒毀，基地內部留下大片爆炸痕跡。另外，一處大門和保全警衛建築也被摧毀。

美軍突襲目標也包括拉卡洛塔空軍基地（La Carlota），目擊者宣稱，空軍基地跑道被毀，重要物流樞紐拉瓜伊拉港（Port La Guaira）的貨櫃與碼頭設施也遭嚴重破壞。當地居民稱，突襲行動引發二次爆炸與火災。

根據委內瑞拉官員的說法，美軍這場突襲行動持續不到30分鐘，造成士兵、平民等數十人死亡。根據古巴政府4日的說法，總計有32名古巴人在這場行動中喪生，總統辦公室宣布全國哀悼2天。