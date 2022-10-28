快訊／彭博：馬斯克計畫出任推特執行長

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）完成推特收購交易案後，正式接管推特（Twitter），預計於當地28日向員工發表談話。外媒最新消息指出，他計畫擔任推特執行長一職與反轉先前針對用戶的終身禁令。

彭博引述知情人士消息報導，馬斯克計畫取代被解雇的執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal），並在過渡時期出任執行長的職位。但此人補充說明，他之後可能將卸下執行長的角色。針對這則消息，推特拒絕給予回應。

推特收購案歷時數月，依據美媒27日晚間消息，馬斯克以440億美元完成收購推特交易，這也讓他在經營特斯拉、SpaceX等公司之後，再執掌這間社群媒體公司。稍早，馬斯克也透過推特發文，稱「這隻鳥（指推特）自由了」。而推特公司的標誌就是一隻鳥。

▲馬斯克最新發文。（圖／翻攝自推特／Elon Musk）

▲美媒報導稱，馬斯克已完成收購推特，首要措舉是開除數名推特高層。（圖／路透）

在這則消息曝光之前，《華盛頓郵報》引述知情人士說法指出，馬斯克上任第一件事就是解雇4名推特高層，包括執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）、首席財務長西格爾（Ned Segal）、法律事務和政策主管蓋德（Vijaya Gadde）及總法律顧問埃吉特（Sean Edgett）也遭到解雇。

知情人士補充，推特多名高級主管匆忙地被送出公司大樓。

華郵：馬斯克正式接管推特 上任第1件事「開除執行長等4名高層」