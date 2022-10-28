2022全球最佳雇主出爐！台灣6企業上榜　全台最好老闆是他

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2022全球最佳雇主出爐！台灣6企業上榜　宏碁是全台最好老闆

▲▼宏碁被富比世評選為全台最佳雇主。（圖／CFP）

▲宏碁在富比世「2022全球最佳雇主」排行榜中是排名最高的台灣企業。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

美國商業雜誌《富比世》最近公佈「2022全球最佳雇主」排行榜，南韓三星集團連續3年拿下榜首位置，而台灣也有6家優秀企業入榜。排名顯示，宏碁是全台最佳雇主，在榜中以221名排名最高，而其餘5家分別為台積電、華碩、智邦科技、三商投控，以及華南金控。

綜合外媒報導，《富比世》匿名訪問全球57國共15萬名跨國企業的員工，為各企業依推薦度、企業形象、人才發展、性別平等與社會責任等面向進行排行，評選出「2022年全球800大最佳雇主」排行榜。其中，南韓三星集團打敗美國的微軟、IBM、Alphabet和蘋果等科技巨頭，連續第3年獲得「全球最佳雇主」殊榮。

▲▼台灣6家企業被選入富比世「2022全球最佳雇主」排行榜。（圖／翻攝自富比世官網）

▲台灣6家企業被選入富比世「2022全球最佳雇主」排行榜。（圖／翻攝自富比世官網）

至於台灣企業，宏碁從去年的第445名大幅攀升至221名，成為全台最佳雇主，而排名其後的5家企業，分別是排名第226的台積電、第260名的華碩、第475名的智邦科技、第706名的三商投控，以及排行第774的華南金控。

縱觀整個排行榜，美國共有247家企業登上全球最佳雇主排行榜，德國BMW、愛迪達等企業則有113家上榜，緊接其後的分別有法國的82家企業，以及中國的68家中企。

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