國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬杜洛遭逮照　灰色運動服「意外爆紅」！NIKE官網賣到缺貨

▲▼川普po出委內瑞拉總統馬杜洛遭逮照，雙眼遭蒙、雙手上銬。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

▲川普po出委內瑞拉總統馬杜洛遭逮照，身上的灰色運動服爆紅。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

記者羅翊宬／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛3日遭美軍特種部隊突襲逮捕，在國際掀起震撼。不過，隨著現場照片曝光，輿論焦點卻意外轉向他當時身穿的灰色運動服。外媒發現，該套服裝為NIKE旗下「Tech Fleece」系列，在社群平台瘋傳後迅速爆紅，部分尺寸甚至在官網已經賣到缺貨。

綜合《西班牙人報》（El Español）、《印度時報》（Times of India）等外媒報導，馬杜洛（Nicolás Maduro）遭逮捕後，相關照片在網路上迅速瘋傳。畫面中，他身穿一套NIKE灰色運動服，被押送離開現場，該影像隨即在社群媒體上引發大量轉傳與討論。

報導指出，儘管馬杜洛被捕一事本身涉及重大的政治與外交影響，各國政府與分析人士正密切關注後續發展，但不少網友的目光卻集中在他的穿著上。外媒形容，在各方解讀事件意涵的同時，社群平台使用者卻率先「消費」了這張畫面中的視覺元素。

▲▼疑似為委內瑞拉總統馬杜洛遭逮時所穿的灰色運動服，在爆紅後部分尺寸賣到缺貨。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲疑似為委內瑞拉總統馬杜洛遭逮時所穿的灰色運動服，在爆紅後部分尺寸賣到缺貨。（圖／翻攝自NIKE官網）

社群用戶普遍推測，馬杜洛所穿的運動服為NIKE「Tech Fleece」系列。經查證，西班牙NIKE官方線上商店中，該款運動服的部分尺寸已顯示售罄。該系列上衣與褲子一整套的售價約218歐元（約新台幣7994元），引發不少網友熱議。

NIKE官網介紹，該款商品採用至少50%的永續原料製成，包含再生聚酯纖維與有機棉混紡材質，連帽上衣延續Nike Windrunner外套的經典元素，胸口採大V造型設計，十分好辨識，並以「超保暖、雙面滑順」的Tech Fleece結構進行升級。

外媒也披露，馬杜洛是在凌晨熟睡時遭到突襲，最初被發現時仍穿著睡衣，後來曝光全球媒體的畫面中，則是換上灰色運動服後的模樣，進一步引發話題。隨著照片流傳，網路上陸續出現與該運動服相關的迷因與惡搞圖像。

對此，NIKE方面並未就產品熱賣或相關討論發表任何官方聲明或行銷回應。不過，有評論指出，馬杜洛長期以反美、批評西方資本主義作為其政治形象的一部分，然而卻在被捕時身穿美國運動品牌，讓不少網友賦予此一畫面象徵性解讀。

01/03 全台詐欺最新數據

355 1 0204 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

東京豐洲市場「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交　社長：要拚命工作了

絕望求生！俄兵舉牌「我想活下去」向無人機投降　哀求烏軍俘虜

國際法已死！　彭博：川普正在打造「新世界秩序」

高市早苗談日中關係：未關上與中國對話大門

馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒重罪恐判無期！辯方鎖定主權豁免

大選贏馬杜洛3百萬票！　委內瑞拉流亡領袖宣布「我才是總統」

通勤族一大早嚇壞！馬匹奔馳街頭「警車尾隨」　奔逃後自行返校園

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

美軍一夜活捉馬杜洛！中共國師哽咽自搧巴掌

日知名軟糖出護手霜「長超像」 台遊客吃一半吐掉：怪怪的

委內瑞拉「超級內鬼」引路　輕鬆生擒馬杜洛

下一個委內瑞拉？ 　川普點名拉美3國要「他」小心點

被川普警告　哥倫比亞宣布進入一級戰備

改口！委國代理總統：願與美國合作

白宮副幕僚長妻子暗示：格陵蘭，快了

馬杜洛去年嗆川普「來抓我」！白宮PO片開酸

大選贏馬杜洛百萬票　流亡領袖：我才是總統

古巴慘了？　痛失盟友馬杜洛「恐陷斷油斷電」

馬杜洛疑「比讚」照曝　被押喊新年快樂

專家：美打委國「不會加速北京犯台」

更多熱門

球員仍在委內瑞拉　釀酒人難掌握動態

球員仍在委內瑞拉　釀酒人難掌握動態

美國軍方日前在委內瑞拉發動突襲行動，並逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，事件震撼國際政壇，也迅速波及棒球圈，身為大聯盟重要人才來源國之一的委內瑞拉，當前正面臨多名MLB球員滯留境內等多重不確定因素。

委內瑞拉政局動盪！WBC備戰受衝擊

委內瑞拉政局動盪！WBC備戰受衝擊

委國軍事基地被轟成焦土　衛星影像曝光

委國軍事基地被轟成焦土　衛星影像曝光

分析川普打委內瑞拉原因　范琪斐：同邏輯是否也會接受中國管台灣？

分析川普打委內瑞拉原因　范琪斐：同邏輯是否也會接受中國管台灣？

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

北美要聞委內瑞拉馬杜洛NIKE灰色運動服

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

