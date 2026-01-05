馬杜洛遭逮照　灰色運動服「意外爆紅」！NIKE官網賣到缺貨

▲川普po出委內瑞拉總統馬杜洛遭逮照，身上的灰色運動服爆紅。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

記者羅翊宬／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛3日遭美軍特種部隊突襲逮捕，在國際掀起震撼。不過，隨著現場照片曝光，輿論焦點卻意外轉向他當時身穿的灰色運動服。外媒發現，該套服裝為NIKE旗下「Tech Fleece」系列，在社群平台瘋傳後迅速爆紅，部分尺寸甚至在官網已經賣到缺貨。

綜合《西班牙人報》（El Español）、《印度時報》（Times of India）等外媒報導，馬杜洛（Nicolás Maduro）遭逮捕後，相關照片在網路上迅速瘋傳。畫面中，他身穿一套NIKE灰色運動服，被押送離開現場，該影像隨即在社群媒體上引發大量轉傳與討論。

報導指出，儘管馬杜洛被捕一事本身涉及重大的政治與外交影響，各國政府與分析人士正密切關注後續發展，但不少網友的目光卻集中在他的穿著上。外媒形容，在各方解讀事件意涵的同時，社群平台使用者卻率先「消費」了這張畫面中的視覺元素。

▲疑似為委內瑞拉總統馬杜洛遭逮時所穿的灰色運動服，在爆紅後部分尺寸賣到缺貨。（圖／翻攝自NIKE官網）

社群用戶普遍推測，馬杜洛所穿的運動服為NIKE「Tech Fleece」系列。經查證，西班牙NIKE官方線上商店中，該款運動服的部分尺寸已顯示售罄。該系列上衣與褲子一整套的售價約218歐元（約新台幣7994元），引發不少網友熱議。

NIKE官網介紹，該款商品採用至少50%的永續原料製成，包含再生聚酯纖維與有機棉混紡材質，連帽上衣延續Nike Windrunner外套的經典元素，胸口採大V造型設計，十分好辨識，並以「超保暖、雙面滑順」的Tech Fleece結構進行升級。

外媒也披露，馬杜洛是在凌晨熟睡時遭到突襲，最初被發現時仍穿著睡衣，後來曝光全球媒體的畫面中，則是換上灰色運動服後的模樣，進一步引發話題。隨著照片流傳，網路上陸續出現與該運動服相關的迷因與惡搞圖像。

對此，NIKE方面並未就產品熱賣或相關討論發表任何官方聲明或行銷回應。不過，有評論指出，馬杜洛長期以反美、批評西方資本主義作為其政治形象的一部分，然而卻在被捕時身穿美國運動品牌，讓不少網友賦予此一畫面象徵性解讀。