絕症夫臨終前曝心願　妻一聽嗨了！迅速搞上同事「極樂三人行」

▲鮑勃得知自己患上「漸凍人症」後，鼓勵妻子費根尋找第二春，而費根也在丈夫去世後，與同事戴夫結婚，下同。（圖／翻攝自IG／deirdre_fagan）

記者葉睿涵／編譯

美國女子費根（Deirdre Fagan）與丈夫鮑勃（Bob）結婚10年後，鮑勃患上了俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），壽命只剩1年，於是擔心的鮑勃為妻子找了一位新丈夫，以免費根接下來的人生路無人陪伴。

據《紐約郵報》報導，費根在回憶錄「Find a Place for me」中提到，丈夫鮑勃是她的第3任丈夫，也是她第一個真愛。他們2人在紐約州立大學奧爾巴尼分校唸研究所時認識對方，並在之後結婚生下2名小孩。

意外的是，這對恩愛的夫婦在結婚快10年時，43歲的鮑勃突然在2011年被確診患上「漸凍人症」。這是一種漸進且致命的神經退行性疾病，患者的運動神經元會逐漸退化，引發全身肌肉萎縮無力，最終造成發音、吞嚥困難，甚至呼吸衰竭。這種疾病目前無藥可治。

鮑勃被確診患上「漸凍人症」時，醫生宣判他只能活不到1年，讓父母和兄弟姐妹都已去世的費根難以接受。她除了喝酒抽菸外，完全沒有食慾，終日以淚洗面。4個月後，症狀逐漸惡化的鮑勃，用含糊不清的話語建議費根，趁他還在世時去尋找新的伴侶，「有一段感情會讓你比較開朗，你和孩子們值得再度被愛」。

於是，重新敞開心扉的費根，開始愛上了她的同事戴夫（Dave）。他們在共同任教的學校和費根家中頻繁約會，關係越來越親密。費根指出，「戴夫對我的小孩很好，而且鮑勃一點也不嫉妒。」

2012年10月，在鮑勃臨終的前一周，戴夫每天都到費根家中陪伴他們全家，甚至還不斷安慰費根，為她提供了精神支持。在鮑勃去世後，費根終於和戴夫接吻，並嫁給了這位第4任丈夫。費根表示，「鮑勃是我的初戀，而戴夫則是第二個。」