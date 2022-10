美參議員提「制裁習近平」法案　中使館發800字信函要求撤回

▲ 霍利要求制裁習近平等高官。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國聯邦參議員霍利(Josh Hawley)上周提出法案,呼籲就北京在新疆侵犯人權的行為制裁中國國家主席習近平,24日收到中國駐美使館一封800字信函,指責他干涉內政,要求撤回這份「傲慢且卑劣」的法案。

霍利20日宣布,將提出《就新疆暴行制裁習近平法》(Sanction Xi Jinping for Xinjiang Atrocities Act),認定習近平參與種族滅絕及其它危害人類罪,要求向他和其他中共官員追究責任,包括祭出凍結資產、禁止入境美國等制裁。

美國新聞網站Axios披露,霍利宣布將提法案後,辦公室24日收到一封來自中國駐美使館參贊李香(Li Xiang,音譯)的800字電子郵件,指控霍利無視國際社會反對,提出傲慢、卑劣且充滿意識形態偏見的法案,嚴重干涉中國內政。

信中指責,霍利企圖在中共20大期間抹黑這場會議和中共領導人,挑撥黨與中國人民的關係,甚至膽敢揚言制裁中國最高領導人,公然與9600多萬黨員及14億中國人作對,純粹是一廂情願,不會有任何結果。

李香寫道,「中方敦促霍利參議員,放棄冷戰零和思維和對中意識形態偏見,正確看待中共及中國政府新疆政策,停止推動該法案,停止對中共及中國領導人的攻擊與抹黑,停止任何破壞中國主權及安全的行為,不要繼續沿著錯誤且危險的路途前進。」

霍利27日則在推特嘲諷北京玻璃心(sensitive)、失去理智,「要我撤回法案是不可能的。」

Somebody’s sensitive: after I proposed sanctioning Xi personally for the CCP genocide against the Uyghurs, Beijing lost its marbles, called the Uyghurs terrorists and demanded I retract the bill. Not going to happen. Read their email to me https://t.co/ErlQ3eSGPH