女兒爆料已故爸是連環殺手　「30年內狂殺70名女」還強迫她埋屍

▲女兒指控父親是連環殺手。（圖／翻攝自Freemont County Sheriff’s Office）

記者李振慧／綜合報導

美國愛荷華州女子露西(Lucy Studey)近來對外爆料，已經死去的75歲父親斯圖迪(Donald Dean Studey)其實是連環殺手，30多年來約殺害了50至70多名婦女，還強迫她幫忙處理屍體。消息傳出後，立即引發當局進行調查。

露西向警方表示，父親於2013年3月去世，生前約殺害50至70多名女性，而她知道屍體在哪裡，因為父親曾脅迫她和4名兄弟姊妹幫忙處理，把屍體倒在一個約30公尺深的井中。

露西表示，「雖然父親只會叫我們去井那裡，但我知道那代表了什麼，每次被叫去井旁邊或山上時，我都想著自己再也不會回來了，因為他可能會殺了我」。弗里蒙特郡警方表示，他們帶著警犬前往露西所指的地方調查，警犬出現明顯反應，雖然當下並沒有找到屍體，但顯示該地確實有過腐屍。

警長表示，「我相信她，那裡百分百曾有過屍體」，懷疑斯圖迪是從附近的內布拉斯加州奧馬哈市(Omaha)，誘拐性工作者或是過境女性，將她們帶到自家農田中殺害，屍體倒入井後，再用化學腐蝕劑滅屍。露西表示，父親時常喝醉酒後脾氣十分暴躁，然後會在拖車內對受害女子施暴。

根據警方紀錄，斯圖迪曾有過2任妻子，1人被發現使用電線勒死自己死亡，另1人則是開槍自轟，若是露西的指控被證實屬實，斯圖迪將成為美國史上殺害最多人的連環殺手之一。

案件正在調查中，不過姊姊蘇珊(Susan Studey)卻出面反駁，強調父親雖然是一名嚴父，但絕對不可能是殺手，對於警犬聞出腐屍說法，她認為可能是家中死去的黃金獵犬或是產下便死亡的兄弟姊妹遺體，「我比露西大2歲，我想我會比她更清楚爸爸是不是連環殺手，他不是，我只是想恢復父親的名聲」。