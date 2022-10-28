趙藤雄涉侵占、行賄等遭判7年　遠雄：堅信同仁並無不法

▲趙藤雄。（圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

遠雄企業團董事長趙藤雄2017年因涉犯大巨蛋等弊案遭羈押，被起訴行賄等多項罪嫌，求刑24年、以10億元天價交保。歷經5年審理，台北地院28日判趙7年徒刑，可上訴。對此，遠雄集團副總經理楊舜欽表示，遠雄集團一切依法、依契約辦理，其審查過程也依程序進行，並無從中獲取不當利益。

檢方本案共起訴4大塊案情，起訴書多達數百頁，趙藤雄涉犯其中3塊，包括台北大巨蛋弊案、新北土城與新莊土地開發弊案，以及遠雄人壽掏空弊案。檢方指控趙藤雄在台北大巨蛋弊案中，透過親人將大巨蛋工地建材下腳料變賣所得481萬餘元，納入私人小金庫使用，涉犯侵占等罪嫌。

同案共有31人被起訴，包括趙藤雄長子趙文嘉、次子趙信清，台北市財政局前局長李述德、營建署前主秘洪嘉宏、新北市議員周勝考，另有13人緩起訴。根據判決結果，李述德遭判9年，周勝考10年6個月（6個月得易科），洪嘉宏8年2月，趙文嘉、趙信清均無罪。

對於遠雄集團創辦人趙藤雄先生的判決結果，楊舜欽說，很遺憾法官沒有採納他的理由，目前尚未收到判決書，遠雄集團與員工同一陣線，堅信同仁並無不法，為捍衛員工權益，收到判決書後會一併研擬後續作為。

楊舜欽強調，為求永續經營，遠雄集團已積極推行專業經理人制度，強化公司治理及法規遵循機制等，並建立良好公司組織及文化、內部控制制度，符合法令規範，公司已完成接班，各事業體均正常運作、穩定成長，集團財務與運作不受影響。