新北第5選區／「瓊瑤女星」幫站台！　現身市場陪葉元之拜票

▲趙永馨陪葉元之掃街。（圖／翻攝自葉元之臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一大選倒數30天，部分候選人為了宣傳自己，會找來名人幫自己站台。其中新北第5選區（板橋）備受關注的是，國民黨候選人葉元之今（27）日就特別請來瓊瑤女星趙永馨陪自己到市場掃街。照片曝光後，有不少支持者在下方留言「祝議員高票當選～美女相挺～好人緣」。

葉元之今日在臉書PO文表示，和趙永馨一起掃街拜票，對方從以前演過許多瓊瑤連續劇，「我從小看她的戲劇長大」，2人一起到市場時，也有許多民眾認出對方。從照片中也看到，趙永馨身穿葉元之的競選背心，一起走到街上和民眾打招呼。

▲趙永馨陪葉元之掃街。（圖／翻攝自葉元之臉書）

不少網友看到後紛紛表示，「葉議員高票連任」、「元之，不錯喔！有美女陪你掃街拜票，讚」、「女神加持」、「趙小姐保養得真好~元之議員加油」、「辛苦了！有美女相伴更加分！高票當選」、「她是真有料、有顏值的藝人」、「有趙永馨姐姐的加持， 絕對沒問題」、「哇女藝人幫忙輔選唷，加油元之議員，順利連任成功」。

事實上，在2018年九合一選舉時，趙永馨就曾替葉元之站過台，當時還發文透露「葉元之是我在台藝大的老師，是我的好友，我知道他的努力、他的用心，所以當他決定出來競選市議員，為市民盡份心力時，說什麼我都要跳出來為他站台，為他加油打氣」。

國民黨候選人周勝考今日則和黨主席朱立倫在競選總部內合體，「主席來為我們8號考哥加油！祝福國民黨從里長、議員到市長都能高票連任，繼續為民眾候候做代誌（好好做事情）」。

▲周勝考和朱立倫合體。（圖／翻攝自周勝考臉書）

民進黨候選人黃淑君近日也積極掃街拜票，和同黨新北市議員何博文一起在選舉宣傳車上，高舉貼有18號的手套，希望讓更多選民記住自己的號碼，「肯定何博文，票投板橋18號黃淑君」。

▲黃淑君和何博文一起拜票。（圖／翻攝自臉書）

民眾黨候選人吳達偉則是每天積極勤跑市場，包括博愛街市場、福德街市場、國泰市場和瑞億市場（華德市場），還收到熱情老闆送的蒜頭，「高聲祝福凍蒜」；無黨籍候選人郭柏成每天積極走上街頭向民眾打招呼，期間看到垃圾還會拿起掃把清理，網友看到忍不住大讚「好勤勞」。

▼郭柏成打掃街頭。（圖／翻攝自郭柏成臉書）