大巨蛋弊案下午一審宣判　趙藤雄被訴7罪求刑24年結果受矚目　

▲遠雄企業團董事長趙藤雄。（圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

遠雄企業團董事長趙藤雄2014年在合宜宅弊案因行賄貪官被羈押，最後認罪支付國庫2億元，輕判2年徒刑並緩刑5年定讞，但2017年他再因涉犯大巨蛋等弊案被羈押，除被起訴行賄等多項罪嫌求刑24年，更以10億元的天價交保，至今仍被限制出境出海，且須每周到派出所報到4天，台北地院歷經5年審理，訂於今下午2點29分宣判。

同案共有31人被起訴，包括趙藤雄長子趙文嘉、次子趙信清，台北市財政局前局長李述德、營建署前主秘洪嘉宏、新北市議員周勝考。北院為了防逃，預先裁定趙藤雄、李述德、洪嘉宏與周勝考等7名主嫌延長限制出境、出海8月，到明年（2023年）6月18日為止，趙信清被延長限制出境、出海到本月（10月）30日止。

▲台北市政府財政局前局長李述德與大巨蛋。（圖／張一中、季相儒攝／合成圖）

檢方本案共起訴4大塊案情，趙藤雄涉犯其中3塊，包括台北大巨蛋弊案、新北土城與新莊土地開發弊案，以及遠雄人壽掏空弊案。趙藤雄被起訴7項罪嫌，檢方具體求刑24年，2017年10月底起訴移審時，趙藤雄獲法院准許交保5.5億元的天價，家人僅約半小時就把現金湊齊送到法院，令人嘆為觀止。

後來在2020年7月，趙藤雄以健康欠佳為由，聲請本案每天去派出所報到的頻率降為每周1次，法官折衷改為每周4次，但裁定增加保證金4.5億元，包括現金2.5億元，以及趙藤雄2個兒子各出具1億元的保證書。

▲新北市議員周勝考（中）。（圖／資料照）

因此趙藤雄本案交保金額共為10億元，雖不敵頂新集團三董魏應充在味全混油案交保13億元的紀錄而居次，但魏應充的交保金僅3億現金、其餘10億是保證書，趙藤雄的8億現金還是略勝一籌。

檢方起訴的第4塊案情，是營建署前主秘洪嘉宏擔任城鄉發展分署長期間，對於遠雄等3家建商所爭取的7件眷改標案，共索賄1億2300萬元、實拿3550萬元，洪男已全數繳回實拿的賄款。

前總統馬英九因在本案大巨蛋議約期間擔任台北市長，曾被傳喚出庭作證。檢方偵辦期間還發現廉政官涉嫌洩密的插曲，檢廉監控周勝考時，發現他提前得知搜索訊息、還跑去問新北市政風處查證，事後發現是丁姓廉政官向政風同僚漏口風、輾轉外流所致，丁男認錯獲緩起訴，須繳國庫30萬元。