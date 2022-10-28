11月討論口罩分階段鬆綁！王必勝曝規則　確診隔離縮短下周再議

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

邊境解封之後，國內各類防疫管制措施也逐步鬆綁，口罩令何時解除受到關注。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（28）日表示，要看疫情穩定下降到一個程度，預期11月可以開始討論，但不是開始實施，也不會在11月7日部分措施鬆綁時實施。

指揮中心24日宣布11月7日起實施4大鬆綁措施，包含確診者隔離7+7的後7天只要快篩陰性就可解除自主健康管理、確診者的同住家人全面改0＋7，居家隔離走入歷史、營業及公共場所免量體溫、取消民眾參加活動疫苗3劑令等。

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王必勝接受媒體專訪談到後續鬆綁政策，目前正在討論的是確診者前7天隔離是否縮短、相關配套，還要等專家小組研商，接著才是考慮口罩，由於快要進入冬季，各種呼吸道傳染病盛行，避免同時有好幾種呼吸道傳染病流行，鬆綁會稍微保守，而且會稍微晚一點、分階段進行。

有媒體於疫情記者會中提問口罩令何時會鬆綁？11月7日是否有機會？王必勝回應，口罩相關問題討論前提為「疫情穩定下降」，初步預期11月可以穩定下降至一個程度，屆時就可以開始討論，不是實施，當然也不會在11月7日實施。

王必勝強調，開放也是要分階段處理，但各階段開放到什麼程度，還要繼續討論。王必勝解釋，可以參考其他國家，分為室內、室外，有些指定特殊場合，比如密閉大眾運輸工具、醫院或者住宿式長照中心規定要戴，其他沒有指定就不需要，當然強度上也會有分別，規定要戴，還是建議要戴，都是分階段考量的部分。

至於確診者隔離天數縮短，王必勝說，前幾天有說明，本周專家會議沒有辦法達成共識，結論是要再看看本週情況，下週再召開會議討論，有共識之後才知是否縮短，縮短幾天，何時實施等進一步考量。

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