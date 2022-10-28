收治最高峰已過！連三天空床率過半　羅一鈞：調降專責病房開設比例

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增34556例本土個案，疫情有下降趨勢，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前連續三天收治人數低於4000人，評估收治最高峰已過，且全國專責與負壓病房空床率超過一半，決議調降專責病房開設比例。

指揮中心今日公布國內新增34556例本土個案，和上周同日相較下降7.1%；至於縣市分布方面，以新北市6048例最多，接著依序是台中市4868例、高雄市4207例、桃園市3450、台北市3183例、台南市3116例。今日也新增通報147例中重症，當中有100例中症、47例重症。

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▲指揮中心公布10/28確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，連續第三天收治人數低於4000人，顯示已過收治最高峰，今日全國專責與負壓病床空床率50.7%也已經超過一半，今早指揮中心醫療應變組會議討論決定調降專責病房開設比例。

羅一鈞說明，12縣市的網區及縣市應變醫院12家皆調降5%，其中雙北地區目前開設比例25-30%，將調降為20-25%；至於宜蘭、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、花蓮縣、台東縣等10縣市，目前開設比例為15-20%，改為10-15%。

台北區500床以上的急救責任醫院，目前專責病房開設比例8-12%，將調整8-10%，近期就會進行通知，至於其餘開設狀況則暫時維持。

▲指揮中心10/28公布醫療量能。（圖／指揮中心提供）