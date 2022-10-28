疫情下降「幅度沒這麼快」　王必勝：12月才有機會單日萬例以下

▲本土疫情有下降趨勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增34556例本土個案，另增46例境外移入。本土疫情有下降趨勢，不過，指揮中心指揮官王必勝認為，「下降幅度不是這麼快」，若趨勢不變，可能要到12月才有機會一萬例以下。

指揮中心公布疫情最新趨勢，和上周同日相較下降7.1%。王必勝今（28）在疫情記者會上說明，依照目前疫情發展趨勢「看起來在下降中」，但下降幅度不是太快。若下降趨勢不變，他預估「12月才有機會到萬例以下」。

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指揮中心今日公布國內新增34556例本土個案，和上周同日相較下降7.1%；至於縣市分布方面，以新北市6048例最多，接著依序是台中市4868例、高雄市4207例、桃園市3450、台北市3183例、台南市3116例。今日也新增通報147例中重症，當中有100例中症、47例重症。

確診個案中新增57例死亡。死亡個案最年輕為40多歲男性，本身有癌症轉移病史，曾打三劑疫苗，10月初因為化療入院篩檢PCR陽性，收治隔離病房，但住院期間癌症病情惡化死亡，死因為新冠肺炎合併敗血性休克、呼吸衰竭及癌症。

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