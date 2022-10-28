中國專家來台探團團　莊人祥：適用0+7「2天內篩陰可直奔動物園」

▲大貓熊「團團」。（圖／臺北市立動物園提供）

記者張乃文／台北報導

台北市立動物園大貓熊「團團」26日經檢查證實腦部病變擴大，且病程進展快速，已有四肢無力、對影像反應慢等症狀。而中國大陸專家也預計將來台會診，農委會上午也說明最新申請進度，目前已回函同意，盼盡速讓專家來台協助治療。指揮中心方便則表示，國內目前已經是0+7檢疫，相關人員若無症狀及快篩陰性，即可前往動物園協助。

已經來台14年，一直是台北市立動物園人氣明星的大貓熊「團團」，今年8月間身體出現異狀後，病情每況愈下，經過兩次精密檢查後，研判是腦部惡性腫瘤的機率大增，台北市政府尋求中國專家協助，目前農委會也已同意專案申請。針對防疫部分，指揮中心發言人莊人祥今（28）日下午說明，由於國內已經是0+7檢疫，並無特殊事由入境後即可自主防疫。

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莊人祥表示，僅需留意若無症狀且兩日內快篩陰性，即可前往動物園。

農委會主委陳吉仲今天在備詢時提及，昨天已經收到北市府來函，上午已回函同意，希望讓中國貓熊專家儘速來台協助治療。

農委會發言人陳淑蓉稍早接受《ETtoday新聞雲》電訪也證實，農委會身為保育類動物的主管機關，考量大貓熊「團團」的確有醫療需求，所以就主管專業部分以專案方式同意中國專家來台，但上述專家的防疫部分，以及這些專家來台幾天，這些細節要問其他主管機關，農委會並不清楚細節。

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