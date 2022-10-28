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XBB進攻日本　羅一鈞：很可能成台灣本土主流變異株「增重複感染」

▲▼指揮中心10/28記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

日本鬆綁邊境，大開國門歡迎觀光客，吸引不少國人前往旅遊，但東京已有Omicron新型亞變異株XBB現蹤，專家預測，XBB可能成為日本第8波新冠疫情的主要病毒株，提醒民眾務必要注意防範。我國指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則認為，XBB確實有可能會更早成為本土的主流變異株，要留意的是，除了傳播力增加，還有免疫逃脫，可能會導致重複感染病例出現。

東京出現6宗XBB病例，羅一鈞今（28）在疫情記者會上說明國際現況。他表示，目前鄰近國家中，以新加坡占六成以上、馬來西亞、泰國、菲律賓及日本也都陸續檢出本土病例。而觀察各國趨勢，XBB確實可能會更早成為本土主流變異株。

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不過，相對較好的消息是，新加坡初步統計，XBB在當地與BA.5的疫情相比，住院率似乎有下降約三成的情形。只是羅一鈞強調，人數增加較快，對醫療量能帶來的衝擊仍需列入評估，指揮中心會密切注意變異株發展趨勢。

羅一鈞說明，以現階段資料來看，XBB雖有傳播力增加的情況，但重症、死亡率、住院率等指標並沒有增加，甚至有減少，後續需要繼續觀察。另外，要留意的是，XBB還有免疫逃脫的優勢，因此重複感染可能會增加，突破性感染的病例也會出現，建議前往上述國家旅遊的民眾做好自身防護措施，入境後若有相關症狀務必快篩檢測，提早發現提早治療。

綜合日媒報導，東京都27日召開新冠疫情監控會議，證實都內出現了6宗XBB病例。東京都表示，政府17日在檢疫人群中曾發現7宗XBB病例，但新增的6宗病例是東京首次出現在當地確診的案件，引發政府高度關注。

專家認為，感染人數增加的原因與政府放寬邊境措施有關，有鑑於XBB可能成為日本第8波新冠疫情的主要病毒株，提醒民眾務必要注意防範。與此同時，東京過去一周的平均新增病例為3305宗，基本與上周持平，但住院患者比前一周增加了210人，因此政府也在關注XBB未來可能對醫療體系產生的影響。

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