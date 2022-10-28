快訊／本土+34556、死亡+57　40歲癌男打三劑染疫亡

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增34556例本土個案，另增46例境外移入，確診個案中新增57例死亡。死亡個案最年輕為40多歲男性，本身有癌症轉移病史，曾打三劑疫苗，10月初因為化療入院篩檢PCR陽性，收治隔離病房，但住院期間癌症病情惡化死亡，死因為新冠肺炎合併敗血性休克、呼吸衰竭及癌症。

指揮中心今日公布國內新增34556例本土個案，和上周同日相較下降7.1%；至於縣市分布方面，以新北市6048例最多，接著依序是台中市4868例、高雄市4207例、桃園市3450、台北市3183例、台南市3116例。今日也新增通報147例中重症，當中有100例中症、47例重症。

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▲指揮中心公布10/28確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

死亡個案年齡分布40多歲到90多歲，當中最年輕為40多歲男性，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案本身有癌症轉移病史，規則接受化療，曾施打三劑疫苗，10/6因化療入院篩檢PCR陽性，收治隔離病房，不幸住院期間，本身癌症病情惡化，出現敗血性休克，10/23過世，死因為新冠肺炎合併敗血性休克、呼吸衰竭及癌症。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲▼指揮中心公布本土病例分析及新增中重症、死亡個案。（圖／指揮中心提供）

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