「逆天長腿正妹」逛好市多　她秒認金牌大咖！網羨炸：線條太美

▲好市多賣場捕獲「衝浪女神」，讓原PO直呼好幸運。（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）



網搜小組／劉維榛報導

好市多捕捉野生衝浪女神！一名妹子雀躍表示，今（28）日逛好市多內湖店時，赫見一位逆天長腿正妹很眼熟，事後在門口等待時，秒認出對方就是「金牌衝浪女神」Kimberly陳美彤，本尊親切又大方，還與原PO在門口合拍照。照片曝光後，引發千人羨慕回應「妳出門一定有拜拜，怎麼那麼幸運」。

一名女網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》幸運驚呼，今日逛賣場時，看到一位纖細長腿正妹，讓原PO越看越眼熟「好像看到了我的偶像。」事後，原PO站在門口盼望等人，果真是「衝浪女神Kimberly」陳美彤本尊沒錯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO甜笑表示，Kimberly才剛從美國得金牌回來，「我好愛她，而且身材真的很好」，最後兩人也在門口合照，讓原PO晚上睡覺作夢也會笑，「超級親切的！跟我合照好多張照片。」

▲原PO眼尖發現Kimberly身影，長腿美炸了。（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）



文章曝光後，引來千名網友羨慕狂呼，「我也很喜歡她，總是散發正能量，想知道女神會在哪一家好市多出沒」、「女神腿部肌肉線條也太美」、「我也有follow她跟她女兒！妳好幸運」、「逆天長腿凍領美顏」、「妳出門一定有拜拜，怎麼那麼幸運」、「她比例真好，腿長臉又小」。原PO則回應，「去內湖好市多遇到的！」

事實上，Kimberly與女兒陳宥蓁（Jocelyn）10月初在世界快艇衝浪錦標賽（World Wake Surf Championship）中，才摘下一金一銅的好成績，母女檔都是台灣之光。

而Kimberly是在35歲才開始學水上板類運動，短短5年就晉升滑水國手，2018年曾代表台灣首支快艇衝浪中華隊赴新加坡獲得IWWF亞洲滑水錦標賽的女子快艇衝浪冠軍，爾後便更加積極參與海外各大國際賽事，擁有IWWF、WWA及CWSA國際三大賽事系統豐富的快艇衝浪實戰經驗。

不僅如此，今年44歲的Kimberly已是兩個孩子的媽，維持凍齡、激瘦曲線的她曾分享，本來就有運動習慣，每周會去滑水、做有氧運動，加上有教課時間，她平時不太會節食、忌口，但少吃精緻食物與零食，最晚8點後不要進食，就是保持苗條身材的不二法門。