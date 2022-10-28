　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多洗髮精有「一整條人參」！她挑回家老媽狂笑：買人參經驗

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲洗髮精裡有一整條人參。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

「老媽看到一直狂笑，899元，買一個『人參』經驗。」有女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，說她在好市多發現一款超吸睛的洗髮精，因為瓶中居然出現整條人參。照片引發熱議，不少會員也噴笑，「猛一看以為是藥酒」、「記得不要放到廚房」、「洗完後就會說：嗯！這就是人生（人參）！」

這位女網友文中貼出3張照片，還有許多笑到哭的表情符號，「這瓶洗髮精超級厲害，裡頭居然有一整支人參！一時腦波很弱懷疑人參（人生）就買了」，連媽媽看到都狂笑，「899元，買一個人參（人生）經驗。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也在留言處開玩笑，「物盡其用，泡完再切片泡茶（萬萬不可）。」還笑呼看到這一瓶的時候，感覺人參好像在招手、召喚她購買，「我還特別挑大支的人參，它應該佔120ml」，認為不管好不好洗，已經噱頭十足、達到吸睛效果了。

照片讓許多人忍不住笑出來，紛紛留言熱論，「洗完應該可以拿來燉隻雞！哈」、「我也看到，當時還在想，洗一洗還能煮湯嗎」、「洗完整頭都人參味，會比較受歡迎嗎」、「洗一洗用完還可以燉湯，還真是多功能洗髮精」、「用完，那根要丟廚餘回收桶還是垃圾桶？」

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
獨／台中桶屍案　死者DNA比對結果出爐
故宮摔破「3國寶」！　外型曝光
LIVE／離譜！故宮摔破3國寶院長下令封口　周日劇烈雨彈襲3
麥當勞推「買1送1券」！　限時1天搶刮
快訊／摔破3件國寶！　故宮最新4聲明「還原破損過程」
快訊／太離譜！　故宮認「有3件國寶被摔破」
快訊／政大金融學院院長猝死　「主動脈剝離」辭世
快訊／故宮院長認了！　2國寶被摔破
陸方來救團團？　柯文哲：嫁出去的媳婦，快要掛掉要來看一看
快訊／立委控打破2國寶　故宮院長13:15說明
外流林秉樞偷打疫苗紀錄　2大咖名醫、1名嘴下場慘了
快訊／南韓軍方：北韓又朝東試射「彈道飛彈」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

故宮摔破「3國寶外型曝光」！雙龍小碗修復中

奈格颱風「不排除下周一晚間發海警」　氣象局曝陸警機率

好市多洗髮精有「一整條人參」！她挑回家老媽狂笑：買人參經驗

摔破3件國寶！故宮最新4點聲明「還原破損過程」：隨即依程序通報

王必勝自曝第四劑要打高端！口罩令鬆綁11月討論「分階段進行」

排隊等買阿伯突衝攤位「雙手抓蘿蔔糕」還用食指壓！她目睹超傻眼

LINE隱藏功能曝光「表情貼連按3次」　她炸驚喜：現在才知道

破122萬次！綠網友狂載高虹安論文　教授揭目的「讓她賠290億」

總是一眼被看穿！「喜歡你藏不住愛意」TOP3星座

信義房屋再捐1.3億！攜手政大公企中心　推動企業倫理與ESG

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」　揮拳痛逮17歲偷車賊

許瑋甯放閃邱澤「是我的台客」　太入戲「看到吳慷仁就害怕」

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐(更)

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

故宮摔破「3國寶外型曝光」！雙龍小碗修復中

奈格颱風「不排除下周一晚間發海警」　氣象局曝陸警機率

好市多洗髮精有「一整條人參」！她挑回家老媽狂笑：買人參經驗

摔破3件國寶！故宮最新4點聲明「還原破損過程」：隨即依程序通報

王必勝自曝第四劑要打高端！口罩令鬆綁11月討論「分階段進行」

排隊等買阿伯突衝攤位「雙手抓蘿蔔糕」還用食指壓！她目睹超傻眼

LINE隱藏功能曝光「表情貼連按3次」　她炸驚喜：現在才知道

破122萬次！綠網友狂載高虹安論文　教授揭目的「讓她賠290億」

總是一眼被看穿！「喜歡你藏不住愛意」TOP3星座

信義房屋再捐1.3億！攜手政大公企中心　推動企業倫理與ESG

蘇家宏／千萬別為了省遺產稅　就把房子過戶給另一半！

後龍鎮長選舉每戶6千元買票　候選人競總女職員20萬交保

2爌肉飯名店熄燈「阿泉」也停業　彰化老饕哀嚎：還有哪裡能吃？

8女礦場拍MV！14礦工持槍衝出「輪流性侵」　檢方竟撤銷控罪引眾怒

納豆求婚女友遭拒！　依依曝「關鍵原因」：真的是小事

獨／台中驚悚桶屍案　死者DNA初步比對結果曝：就是酒店妹男友

柯文哲談大巨蛋：本事就拆掉、沒本事就蓋好

黃偉哲打造希望家園　台南做工行善團修屋助113戶弱勢勞工家庭

亮・珠寶／Qeelin葫蘆項鍊變身小花園　蓮花戒含苞或綻放任選

大坪數買不起！5招「小宅放大術」　選對色調秒變豪宅

生活熱門新聞

「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！本尊曝光

奈格颱風增強　吳德榮警告：對台灣威脅不小

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

11月運勢出爐！命理師點名「3生肖」財運旺翻

高端戰士2度確診！他飛日本前「PCR陽性」

撐2個月！廖老大加盟店10/31熄燈　老闆曝下一步

親親五花肉　害他紀念日分手

奈格暴風圈恐掠過東南部陸地　路徑擬拋物線北轉

一圖看奈格颱風路徑趨勢！「周一最接近台灣」　雨彈連炸4天

奈格最新預測路徑曝！3區降雨恐紫爆

停車場遭違停封印　他嘆守法都笨

奈格最快今轉中颱北轉程度威脅台灣「不排除海警」

結帳手機壞　她拿巨大載具店員笑歪

好市多「活跳跳沙公沙母」1年僅賣3天　價格曝光

更多熱門

相關新聞

好市多「活跳跳沙公沙母」1年僅賣3天　價格曝光

好市多「活跳跳沙公沙母」1年僅賣3天　價格曝光

每到秋天，就是饕客品嚐肥美蟳蟹的最佳時節！一名女網友則驚呼，昨（27）日逛好市多新莊店時，發現賣場也賣起活生生的螃蟹，不過沙母每公斤要價1499元、沙公則每公斤1199元，平均一隻分別為900元、720元。消息曝光後，網友全看傻直呼，「太貴了吧，買這不如買帝王蟹腳！」

好市多停2天　車主見繳費單哭了

好市多停2天　車主見繳費單哭了

國泰、好市多分手日定了！聯名卡明年8／7到期　250萬卡友換CUBE

國泰、好市多分手日定了！聯名卡明年8／7到期　250萬卡友換CUBE

好市多停2天哭了「能刷卡嗎？」　她直擊喊療癒

好市多停2天哭了「能刷卡嗎？」　她直擊喊療癒

國旅卡睽違15年有公股搶親！兆豐銀瞄準這肥肉　衝1年內達10萬發卡量

國旅卡睽違15年有公股搶親！兆豐銀瞄準這肥肉　衝1年內達10萬發卡量

關鍵字：

好市多costco洗髮精人參Costco好市多 商品經驗老實說

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！本尊曝光

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

倒數2個月卸貨！孫藝真肚裡寶寶「性別曝光」

陳以信爆故宮打破國寶龍紋碗！　控吳密察下封口令：不典藏不舉報

快訊／機車雙載闖紅燈被撞　1死1傷

警發女友私密照！喊「林口騷貨」下場慘了

中油煉油廠深夜火警　住戶聽巨響嚇壞

73歲李炳輝「穿著單薄」市場求打賞

黃子佼買好愛馬仕「等Lulu親取」　曝砸重金原因認：變了

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面