好市多洗髮精有「一整條人參」！她挑回家老媽狂笑：買人參經驗

▲洗髮精裡有一整條人參。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

「老媽看到一直狂笑，899元，買一個『人參』經驗。」有女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，說她在好市多發現一款超吸睛的洗髮精，因為瓶中居然出現整條人參。照片引發熱議，不少會員也噴笑，「猛一看以為是藥酒」、「記得不要放到廚房」、「洗完後就會說：嗯！這就是人生（人參）！」

這位女網友文中貼出3張照片，還有許多笑到哭的表情符號，「這瓶洗髮精超級厲害，裡頭居然有一整支人參！一時腦波很弱懷疑人參（人生）就買了」，連媽媽看到都狂笑，「899元，買一個人參（人生）經驗。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也在留言處開玩笑，「物盡其用，泡完再切片泡茶（萬萬不可）。」還笑呼看到這一瓶的時候，感覺人參好像在招手、召喚她購買，「我還特別挑大支的人參，它應該佔120ml」，認為不管好不好洗，已經噱頭十足、達到吸睛效果了。

照片讓許多人忍不住笑出來，紛紛留言熱論，「洗完應該可以拿來燉隻雞！哈」、「我也看到，當時還在想，洗一洗還能煮湯嗎」、「洗完整頭都人參味，會比較受歡迎嗎」、「洗一洗用完還可以燉湯，還真是多功能洗髮精」、「用完，那根要丟廚餘回收桶還是垃圾桶？」