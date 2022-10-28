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好市多「活跳跳沙公沙母」1年僅賣3天　價格曝光！饕客傻：吃不起

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲價牌上，寫著沙母每隻約900元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

每到秋天，就是饕客品嚐肥美蟳蟹的最佳時節！一名女網友則驚呼，昨（27）日逛好市多新莊店時，發現賣場也賣起活生生的螃蟹，不過沙母每公斤要價1499元、沙公則每公斤1199元，平均一隻分別為900元、720元。消息曝光後，網友全看傻直呼，「太貴了吧，買這不如買帝王蟹腳！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》驚呼，昨天看到賣場賣起沙公沙母，而店員說「是跟竹圍漁港買的」，一年只有一檔期，且限量只賣3天。

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從價牌上可見，每公斤售價1499元，每隻約500至700克，賣場還特別標記「沙母每隻約900元」。

不僅如此，另一名網友也在同社團PO發文，「今天（應為昨天）開始有賣耶，我在中和店，其他賣場不知道」，沙母價格同樣是1499元／公斤，沙公則是1199元／公斤（每隻約720元），而產地有標明是菲律賓（野生）。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲中和賣場部分，沙公標價每隻約720元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，底下網友看到價格後，紛紛搖頭回應「漁港在快打烊前1000塊至少7隻母蟹，就看戲怎麼演」、「前2天才買，6隻2950元，賣場的吃不起啊」、「我只好奇這幾天...會不會有人秀道德下限退這項貨啊」、「竹圍上週末的價格，一斤790元，換算公斤1316元差不多」、「這種海鮮產品，直接去漁港買比較划算餒（也比較新鮮啊）」、「竹圍...超便宜的好嗎」、「太貴了吧，買這不如買帝王蟹腳」、「我還是去港邊等船等船回來，買三點蟹好了」、「有看到！活跳跳～有聽到店員喊野生的，但下不了手啊」。

留言串中，也有勇者分享，「今天嘉義店有買沙母兩隻～一隻蛋很多肉很結實一隻肉比較少肉比較軟～但還蠻好吃的」、「之前買過，很乾淨，肉很多」。

▼網友直呼太貴了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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