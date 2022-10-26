把好市多當「免費停車場」　她放2天被收4400哭了：可刷卡嗎

▲女車主以為好市多停車不收費，放2天一見收費金額快哭了。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／趙蔡州報導

許多賣場為了防止有人「無消費卻佔用車位」，不提供免費停車或以消費金額扣抵停車費。一名網友表示，他日前去美式賣場好市多（Costco）時，目擊一名女車主疑似不知道好市多停車要收費，取車時才發現停車費居然高達4400元，差點當場哭出來，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO表示，他25日去好市多購物時，目擊一件超舒壓的事情，原來他當時要去繳停車費，看到前面一名女子的停車費居然高達4400元，「女子在旁邊用快要哭出來的聲音，詢問工作人員說，可以用刷卡的嗎」、「結果工作人員說不行，她只能一臉哭喪的表情，默默走去旁邊提款」。

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原PO在後面目擊了整個過程，直呼「笑死老夫了，現在好市多停車要收費，妳不知道嗎，還想貪小便宜啊」、「好市多停車費一小時100，消費滿500可以停三小時，停了4400，換句話說她至少停了整整兩天，哈哈哈對不起，請容我繼續去笑一下」。

其他網友看了紛紛笑說「就愛看這種貪小便宜，愛蹭免費停車車主吃鱉」、「學費繳好繳滿，改天他就不敢了」、「有些沒收費，她只是剛好停到要收費的，只能說恭喜了」、「今日最療癒貼文」、「爽，就是有這種人，要是我，當場一定掌聲」、「支持，我每次去好市多，找位置都要找好久」。

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