　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

把好市多當「免費停車場」　她放2天被收4400哭了：可刷卡嗎

▲▼內湖好市多接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續停業進行消毒,COSTCO,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購,美式賣場好市多內湖店。（圖／記者李毓康攝）

▲女車主以為好市多停車不收費，放2天一見收費金額快哭了。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／趙蔡州報導

許多賣場為了防止有人「無消費卻佔用車位」，不提供免費停車或以消費金額扣抵停車費。一名網友表示，他日前去美式賣場好市多（Costco）時，目擊一名女車主疑似不知道好市多停車要收費，取車時才發現停車費居然高達4400元，差點當場哭出來，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO表示，他25日去好市多購物時，目擊一件超舒壓的事情，原來他當時要去繳停車費，看到前面一名女子的停車費居然高達4400元，「女子在旁邊用快要哭出來的聲音，詢問工作人員說，可以用刷卡的嗎」、「結果工作人員說不行，她只能一臉哭喪的表情，默默走去旁邊提款」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在後面目擊了整個過程，直呼「笑死老夫了，現在好市多停車要收費，妳不知道嗎，還想貪小便宜啊」、「好市多停車費一小時100，消費滿500可以停三小時，停了4400，換句話說她至少停了整整兩天，哈哈哈對不起，請容我繼續去笑一下」。

其他網友看了紛紛笑說「就愛看這種貪小便宜，愛蹭免費停車車主吃鱉」、「學費繳好繳滿，改天他就不敢了」、「有些沒收費，她只是剛好停到要收費的，只能說恭喜了」、「今日最療癒貼文」、「爽，就是有這種人，要是我，當場一定掌聲」、「支持，我每次去好市多，找位置都要找好久」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
好想長高！醫曝生長激素「2大分泌高峰」：這段時間入睡才有用
獨／開軍卡輾斃母女　上兵老母站解剖室外「雙手合十」求原諒
Netflix11月「下架106部」　新上架片單一次看
「爸爸今晚就會走了…」　小一妹1句話讓護理師心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

把好市多當「免費停車場」　她放2天被收4400哭了：可刷卡嗎

老婆送「8張生日兌換券」他嗨翻　圖上1細節超不妙：是陷阱

俄羅斯女大生讚台男「很照顧女生」　台灣的民主社會很酷

影／被老公笑畫作像遺照　妻子怒做「祖先餐」報復

高端二期臨床合作廠商是中資　徐巧芯：根本就是一種地獄哏

影／兒超黏爸爸！趴身上抱緊放閃　媽吃醋遭嗆：我老公

兒科又爆了！RSV入侵幼兒園「孩發燒咳不停」　醫憂：患者比新冠多

影／孩子臭臉回家　西方VS亞洲父母「關心方式大不同」

《橋牌社》導演被貼標籤怒了！酸王浩宇、焦糖哥哥「下幹孩子」

醫院櫃台怨氣爆滿！筆筒貼上「惡毒詛咒」：偷筆國考不會過

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

家庭支柱「命喪軍卡輪下」　夫到場心碎：怎會沒看到

把好市多當「免費停車場」　她放2天被收4400哭了：可刷卡嗎

老婆送「8張生日兌換券」他嗨翻　圖上1細節超不妙：是陷阱

俄羅斯女大生讚台男「很照顧女生」　台灣的民主社會很酷

影／被老公笑畫作像遺照　妻子怒做「祖先餐」報復

高端二期臨床合作廠商是中資　徐巧芯：根本就是一種地獄哏

影／兒超黏爸爸！趴身上抱緊放閃　媽吃醋遭嗆：我老公

兒科又爆了！RSV入侵幼兒園「孩發燒咳不停」　醫憂：患者比新冠多

影／孩子臭臉回家　西方VS亞洲父母「關心方式大不同」

《橋牌社》導演被貼標籤怒了！酸王浩宇、焦糖哥哥「下幹孩子」

醫院櫃台怨氣爆滿！筆筒貼上「惡毒詛咒」：偷筆國考不會過

把好市多當「免費停車場」　她放2天被收4400哭了：可刷卡嗎

新加坡批准使用輝瑞雙價疫苗　滿12歲可作追加劑

菲律賓北部發生規模6.5地震！環太平洋地震晃動　深度僅15.2公里

蔡其昌稱顏家挺盧「有無奈」！顏寬恒打臉：不像你跟林佳龍虛情假意

因應中國影響力　澳洲預算增加「國防和太平洋外交」支出

老婆送「8張生日兌換券」他嗨翻　圖上1細節超不妙：是陷阱

俄羅斯女大生讚台男「很照顧女生」　台灣的民主社會很酷

影／被老公笑畫作像遺照　妻子怒做「祖先餐」報復

破碎的自信心來自童年　缺失的愛只能靠自己找回來

高端二期臨床合作廠商是中資　徐巧芯：根本就是一種地獄哏

男童頭卡鐵窗懸掛9公尺　英勇鄰居撞門成功救援

生活熱門新聞

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

快訊／高端二期試驗找陸資公司　食藥署回應了

新北住宅地裂15公分　居民嚇壞

挺時力被酸怒了！《橋牌社》導演嗆王浩宇「下幹孩子」

義務役「月薪漲2.5倍」鄉民狠酸　國防部正面回應

女友「前戲剛做完」睡了！他深夜忍到崩潰

3000元防疫補償金沒了！　和居隔一起走入歷史

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

三立高層4字回應「熱戀」國民黨女戰將　答案超傷人

醫院筆筒貼「惡毒詛咒」！一票人笑了

女高中生長新冠吃威而鋼治療　蘇一峰揭原因

嬤賣花1束百元　他等找錢見整疊千元鈔

見孩子臭臉　西方亞洲父母大不同

三峽軍卡輾斃母女！　PTT狂點名1人「完蛋了」

更多熱門

相關新聞

國泰、好市多分手日定了！聯名卡明年8／7到期　250萬卡友換CUBE

國泰、好市多分手日定了！聯名卡明年8／7到期　250萬卡友換CUBE

就算好市多卡發卡全被台北富邦銀行搶走，國泰世華銀早就有了打算，國泰世華銀資深副總鄭有欽今（25）日鬆口與好市多分手的日期，訂於明年8月7日到期。

好市多停2天哭了「能刷卡嗎？」　她直擊喊療癒

好市多停2天哭了「能刷卡嗎？」　她直擊喊療癒

國旅卡睽違15年有公股搶親！兆豐銀瞄準這肥肉　衝1年內達10萬發卡量

國旅卡睽違15年有公股搶親！兆豐銀瞄準這肥肉　衝1年內達10萬發卡量

讚好市多神物有感除黴　一眾卻搖頭不推

讚好市多神物有感除黴　一眾卻搖頭不推

才剛傳出搶親好市多卡！　國泰世華要收掉KOKO App　

才剛傳出搶親好市多卡！　國泰世華要收掉KOKO App　

關鍵字：

好市多停車

讀者迴響

熱門新聞

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

公車大轉彎！男突從座位噴飛重摔地上亡

獨／妻女遭軍卡輾斃　夫：不處理我做鬼抓他

人妻口交一半慘死　竟是小王整根塗毒

NIKE「官網快閃特賣」超殺5折

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

AV女優愛澤乃亞香港賣淫遭判入獄

醫曝「生長激素2大分泌高峰」　睡對時間超重要！

「耳朵有1情況」恐是失智前兆！變得愛生氣、發呆要小心

獨／輾斃母女　上兵老母祈求原諒

妻女慘遭軍卡輾斃　他崩潰：怎麼會沒看到

身分證中2碼住飯店「每人只要609元」

更多

最夯影音

更多
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面