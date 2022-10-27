賴清德、潘孟安、鄭文燦力挺　鄭運鵬：讓我來做大家靠山

▲副總統賴清德、桃園市長鄭文燦與屏東縣長潘孟安今（27）日為市長候選人鄭運鵬站台。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

選前倒數一個月，副總統賴清德、屏東縣長潘孟安與桃園市長鄭文燦今（27）日為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台打氣。賴清德表示，鄭運鵬擔任過黨團幹事長，具有豐富溝通協調與危機處理能力，未來會以國家的高度來規劃桃園的未來；潘孟安也肯定鄭運鵬有溝通能力且熟悉政府預算運用，能引領桃園邁向新階段；鄭運鵬則拜託大家疼惜鄭文燦的好成績，桃園進步不回頭，未來8年，讓他來做大家的靠山。

副總統賴清德、桃園市長鄭文燦與屏東縣長潘孟安今天到桃園南區競選總部為鄭運鵬站台打氣，並力挺鄭運鵬，會場上還有多名黨籍市議員候選人到場。

▲副總統賴清德安今天為市長候選人鄭運鵬站台打氣。（圖／鄭運鵬競辦提供）

賴清德指出，鄭運鵬擔任過立法院黨團幹事長，具有豐富的溝通協調與危機處理能力，未來更會以國家高度來規劃桃園的未來。在市政推動時，知道要和哪個中央部會合作來爭取預算。面對市議會，運鵬知道如何折衷協調，讓市長有能力率領市政團隊推動市政，這是為什麼幹事長的經歷，對擔任市長來說這麼重要。運鵬是近年在民進黨團內任期最久、評價最好的幹事長，在民進黨有需要時，運鵬都最早到與最晚離開，辛苦完成各項任務，全台各項建設經費從哪裡來？面對中國步步進逼國防經費又如何通過？過去桃園的重大建設運鵬都有參與，鄭文燦第一名的市政成績，一定要找到能夠延續的人選來讓桃園繼續發展。

潘孟安也推崇鄭運鵬，立院黨團幹事長不只是個幹部，當朝野立委、公民團體有不同意見或陳情，第一個面對的就是幹事長，不只要花很多心力去協調不同意見。張善政在行政院時，他剛好時任立院黨團幹事長，跟張善政討論事情只能搖頭嘆氣，因張善政對公共建設很多都沒有概念，什麼都不知道。目前桃園大型公共建設都在進行中，是北台灣發光發亮的明珠，下一個接班人很重要，他認為需要有能力溝通，熟悉政府預算運用的人，這個人就是鄭運鵬。

▲副總統賴清德、桃園市長鄭文燦與屏東縣長潘孟安今天都出席為市長候選人鄭運鵬拉抬聲勢。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭文燦則強調，鄭運鵬能協調能溝通能決斷，不只有溫度、有高度，更能傾聽不同需求，讓預算與政策在立法院通過，非常嫻熟中央治理，相信運鵬當上市長一定可以和蔡總統與中央做最好的搭配，讓桃園持續大進步。桃園人非常重視的鐵路地下化，是桃園重要的交通百年建設，總經費超過1000億，張善政擔任副院長與院長期間，要桃園承擔800多億，根本沒有為桃園未來著想。蔡總統當選後，終於完成可行性報告與規劃，最後敲定預算的關鍵，就是靠鄭運鵬擔任幹事長的協調溝通能力，最終鐵路地下化才定案，由中央負擔800億預算，桃園市府負擔257億，讓工程可以順利動工。他很放心把桃園交給多年來努力幫助桃園的鄭運鵬，因為最好的幹事長，也會是最好的市長。

鄭運鵬則常感謝副總統賴清德、潘孟安縣長特地趕來桃園，讓他非常感動，他當過幹事長能夠理解地方民眾的需要與解決問題，很多建設在地方喊了廿幾年沒有推動，他向中央溝通合作後才順利通過。鄭文燦市長八年任內將桃園改變，市民有目共睹，現在張善政卻複製4年前韓國瑜在高雄手法，把桃園8年來的進步講得一文不值，甚至往不同的方向前進，拜託大家疼惜鄭文燦好成績，桃園進步不回頭，未來8年，讓他來做大家的靠山。

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