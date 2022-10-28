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社會 社會焦點 保障人權

「喊我愛妳就被砸車」行兇畫面曝光　正妹候選人喊告：絕未教唆　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市代表候選人江品蓉，長相甜美可愛，擁有大批支持者，不過近日卻有余姓民眾上網臉書貼文指控，只因為對江品蓉喊了一句「品蓉我愛妳」，結果就遭對方男友恐嚇，還被砸車，覺得被威脅。對此江品蓉接受媒體訪問喊冤：「我才是真正的受害者」，並強調爆料者跟蹤她長達半年，現在又亂貼文指控，她決定對此人提告誹謗、妨害名譽及意圖使人不當選等罪。而砸車影像今天也曝光。

從影像中可以看到，先是一輛機車擋到紅車前面，接著黑車、白車前後包夾，接著從車內走下幾個手持棍棒、鐵條的黑衣人，就在大馬路口直接朝著紅車狂砸，一旁還有一輛行經的自小客見狀，原本要直走，嚇得在路口直接轉彎開走，與貼文的「萬馬奔騰者」所述雷同，直到玻璃全碎裂，車身無數凹洞，黑衣人才停手。

▲▼員林市東區市民代表候選人江品蓉捲入砸車案。（圖／翻攝自彰化爆料公社）

▲黑衣人以車包夾砸車。（圖／民眾提供）

▲▼員林市東區市民代表候選人江品蓉捲入砸車案。（圖／翻攝自彰化爆料公社）

▲員林市東區市民代表候選人江品蓉捲入砸車案。（圖／翻攝自彰化爆料公社）

江品蓉昨日受訪時有談到，這個跟騷男子很可怕，先前是她租屋處的鄰居，長期會跟蹤騷擾她，迫使他不得不搬家，不料自己搬離後又被男子找到新的住處，不時出現在她身邊，讓她相當恐懼。

江品蓉接著指出，對方在樓下大喊「江品蓉我愛你」時，是凌晨兩、三點，隔天請房東調監視器畫面出來看又是該名男子，雙方曾約見面談，當時有請男友陪同去，余男說「歹勢，沒想那麼多」，當時希望余男別再犯。

江品蓉說，男子已經對她造成嚴重騷擾，遂透過認識的友人找男子出面溝通，希望停止惡作劇及跟蹤行為，談完即離開，根本也沒有網友所寫的「蛋幾雷妳會被亂槍打死」等恐嚇，砸車一案更與她無關。

▲▼員林市東區市民代表候選人江品蓉捲入砸車案。（圖／翻攝自彰化爆料公社）

▲員林市東區市民代表候選人江品蓉捲入砸車案。（圖／翻攝自彰化爆料公社）

江品蓉無奈地說，事後她被警察請去派出所作筆錄，因警方說「男子有提到你的名字」，但她完全不知道發生何事，只覺得莫名其妙，男子之後又在派出所承認「不關她的事、拍寫」，讓人傻眼。現在距離選舉只剩下30天，男子把車子被砸事情算在她頭上，日前還打來要求50萬元修車費，而在臉書貼文一事，已對她名聲構成傷害，有意圖使人不當選之嫌，與競選團隊討論後決定對該名男子提告。

員林警分局表示，今年3月間有接獲民眾報案指其自小客車在員林市圓林園附近遭砸車，警方已依妨害秩序、強制、恐嚇及毀損等罪嫌將涉嫌砸車的6人移送彰化地檢署偵辦。

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