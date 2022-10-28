國3龍潭段5車連環撞　他為了閃狗釀災！女乘客下車遭撞飛命危

▲國三龍潭北上路段65.9K處今（28）日凌晨發生5車追撞車禍，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國三北上龍潭段今（28）日凌晨發生5車連環追撞車禍意外，林姓男子駕駛租賃轎車疑似閃避車道上突然闖出小狗失控撞上外側護欄，逆向停在中線車道上遭後方B車追撞，林男與4名乘客欲下車時再遭C車追撞，其中洪姓女乘客被撞噴飛後跌落車道上，同車乘客趕緊向119求助，隨後還有D、E轎車再碰撞停靠內側之A車，造成4人輕重傷，其中洪女到院前已無呼吸心跳，目前仍在加護病房急救中，至於意外發生原因則由國道第六大隊調查釐清中。

▲國三龍潭北上路段65.9K處28日凌晨發生5車追撞車禍，救護人員到場後將倒臥路上洪姓女乘客送醫急救。（

國六警方指出，勤務指揮中心今天凌晨1時38分許接獲通報，國道3號北上65.9K處發生意外事故，派遣巡邏車前往處理，並聯繫交控中心通知事故處理小組前往，並於事故上游CMS可變字幕提醒用路人注意前方路況，聯繫警廣電台協助宣導。



警方調查，24歲林姓男子駕駛租賃轎車在案發地點行駛內側車道，疑似閃避車道上突然衝出小狗，導致失控撞上外側護欄後逆向停於中線車道，後方B車疑似未注意車前狀態碰撞A車，A車駕駛林姓男子與4名乘客人欲下車時，再遭C車（轎車）追撞，隨後D車（租賃轎車）、E車（小貨車）亦因未注意車前狀態碰撞A車肇事。

桃園市消防局指出，A車駕駛林姓男子頭、手腳等處有擦挫傷，其餘3名乘客分別有頭、手腳等多處受傷，其中25歲洪姓女乘客傷勢嚴重，救護人員到場已無呼吸心跳呈現OHCA，經救護車送往國軍桃園總醫院，目前仍在加護病房急救中，有生命危險。

國道六隊表示，本案駕駛人均無酒駕之情形，至於肇事原因仍在調查釐清中。警方呼籲在國道上行駛，精神不濟或打瞌睡為常見肇事因素，若使用自動輔助駕駛無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照，籲請駕駛人養足精神再上路，或到各服務區休息，以避免事故發生。

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