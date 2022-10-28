最新民調！桃園基本盤呈現「綠大於藍」　張善政支持度27.88%居冠

▲賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



政治中心／台北報導

年底選戰倒數29天，桃園歷經前新竹市長林智堅論文「換堅」事件，藍、綠、白皆視桃園為攸關勝敗的一級戰區。據中廣蓋洛普徵信2022桃園市長民調顯示，國民黨張善政支持度27.88%居冠，其次鄭運鵬24.25%、鄭寶清4.81%、賴香伶4.81%，其餘33.36%民眾表示尚未決定。中廣董事長趙少康表示，結果在誤差範圍邊緣，鹿死誰手還很難說，且在政黨傾向方面，綠營已超過藍營，基本盤「綠大於藍」，而鄭寶清的票是否會回歸綠營？目前還不清楚。

▲中廣、蓋洛普徵信桃園市長選舉民調。（圖／中廣提供，點圖放大，下同）

據中廣蓋洛普徵信2022桃園市長民調顯示，國民黨張善政支持度27.88%居冠，其次鄭運鵬24.25%、鄭寶清4.81%、賴香伶4.81%。其餘有33.36%民眾表示尚未決定，4.12%不去投票、1.50不知道、拒答。

與9月26日民調相比，張善政、鄭寶清、賴香伶支持度皆上升，其中以張善政上升幅度最大。張善政支持度上升6.5個百分點，鄭運鵬下降0.52個百分點，鄭寶清上升0.32個百分點，賴香伶上升1.11個百分點。

從民眾性別、年齡來看，高達42.53%女性尚未決定，24.05%女性支持張善政、20.85%支持鄭運鵬；男性中有23.74%尚未決定，31.90%支持張善政、27.82%支持鄭運鵬。另外，不同年齡層中，張善政在20-39歲支持度為13.32%，慘輸鄭運鵬12.61個百分點。不過在40-59歲族群，張善政支持度達43.18%，大勝鄭運鵬21.4個百分點。趙少康分析，張善政支持度抬升，成功造勢拉抬與近來的議題攻防都有影響，但張在20-39歲的支持度偏低，仍有待努力。

最後，政黨認同傾向方面，45%民眾表示看人不看黨，20.58%支持民進黨、17.86%支持國民黨，台灣民眾黨6.05%。趙少康分析，政黨傾向上綠營已經超過藍營，基本盤綠微大於藍，但鄭寶清4.9%的票是否會回歸綠營目前尚不清楚。

這項調查以桃園市20歲以上具投票資格者，調查時間是10月25日至27日，電訪有效樣本數1071，電訪成功率80.58%，針對有效樣本性別/年齡進行加權，抽樣結果在95%信賴水準，抽樣誤差 ±2.99%。