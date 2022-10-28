金門也傳賄選！涉嫌用快篩劑買票　縣長候選人3萬交保

▲金門洪姓候選人涉嫌以快篩劑買票，經地檢署訊後以3萬元交保。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門也傳出賄選案！洪姓縣長候選人遭指控於今年5月間，向選民發放快篩劑希望得到支持，金門地檢署獲報後，持搜索票搜索其競選總部、住所，洪姓候選人及其他關係人隨後也陸續到案說明，洪姓候選人訊後以3萬元交保。

金門地檢署於日前接獲檢舉情資，指涉今年5月間有縣長候選人公然向選民發放來源不明快篩劑，經持續蒐證後，於昨日(27日)指揮法務部調查局福建省調查處、金門縣警察局金城分局等單位，持搜索票搜索該洪姓候選人之競選總部、住處等處所，並逐一約詢洪姓候選人及關係人到案說明，嗣經檢察官複訊後，認尚無羈押之必要，諭令3萬元交保。

金門地檢署呼籲，候選人應循合法正當方式尋求選民支持、認同，切勿心存僥倖、以身試法，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，可利用選舉查察聯繫中心之24H檢舉專線：0800-024-099撥通後再按4，或是掃描地檢署QR code，也可用LINE提出檢舉，檢警對於檢舉人的身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風，提昇我國民主政治。