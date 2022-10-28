薛瑞元率團夜訪陳時中是「見老友」？賴士葆：證實地下指揮官說法

▲國民黨立委賴士葆質疑薛瑞元密會陳時中動機不純。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

衛福部長薛瑞元等指揮中心團隊，昨天去民進黨台北市長候選人陳時中競選總部「密會」陳時中，更是「驗證」外界質疑，「指揮中心就是陳時中第二個競選總部」。對此，國民黨立委賴士葆今（28）日質疑，薛等人昨天去，一定是為高端疫苗恐遭撤緊急使用授權（EUA）與用中資做二期實驗「串供」。

賴士葆直言，高端疫苗31日之前要繳交有效的疫苗保護效益報告給衛福部，但至今資料未齊，補件日到期未補件將遭撤銷EUA，等於過去打高端疫苗的都無效，薛瑞元不敢決定才去問陳時中，坐實陳現在還是指揮中心地下指揮官。

另外，國民黨立委洪孟楷表示，薛瑞元公然前往到陳時中競選總部夜訪、拜會，他們要問有什麼事情如此緊急重要，一定要在晚上偷偷摸摸前往競選總部。再者這不是一般的場合，而是個人競選總部，這分明就有行政不中立、公私不分的嫌疑，即便是見見老朋友，有什麼事情這麼重要，一定要夜訪呢？

洪孟楷強調，現在正值高端疫苗EUA有可能會被廢止的時間，是不是互相來了解，或是相關意見的交換不得而知，但行政官員能夠去夜會，就要能夠公開說明清楚，講了什麼？說了什麼？

不過，陳時中競總總幹事吳思瑤受訪則回，昨晚不是什麼密會，是光明正大的好朋友和競總給陳時中打氣，「這件事從頭到尾就是到總部加加油、一頓溫暖的晚餐，如此而已」；選舉不要選到沒朋友。