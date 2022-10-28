陳時中座車違停　柯文哲不滿罰單竟可當天繳：我去繳都要等5天

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲28日主持交通會報，聽取交通局報告「交通違規催收E化作業」。柯納悶，之前去環南市場被陳情者塞罰單，要5天後才可以繳，「為什麼陳時中他當晚就可繳納？」，直言媒體都在民進黨手中，也沒人繼續追殺，他身為去繳納都要5天了，為什麼他當天可以繳？

柯文哲28日主持交通會報，聽取交通局報告「交通違規催收E化作業」時，提到日前去環南市場有民眾抱怨騎摩托車被罰900元，講了老半天後罰單就給了他，「他單子給我，廢話，當然是我幫他繳，不然怎麼辦？然後我就去繳，發現他早上才被取締不能繳，說要拖5天，哇，一個罰單要5天後都忘掉了」。

柯文哲說，後來就叫警察局寫改善計畫變成3天，但這次陳時中那個就好笑了，「他當天被取締，為什麼有辦法當天繳錢？一定有什麼地方不對，我市長去繳都要等5天了，為什麼他去繳當天就可以交，這個就怪了」。

對此，北市交大隊長涂國卿解釋，舉發案件開單給民眾有審核機制，「全國規定是舉發後第4天內一定要移送裁決所，讓民眾繳納」，因為警察機關擔心有烏龍罰單，所以從派出所、分局、委外建檔廠商等，都有審核除錯機制。

涂國卿說，警局去年平均3天內，今年1月到9月，當場舉發的入案時程，平均縮短到1.94天，「當天開單、當天入案，審過程快送處罰機關，開單過程沒問題的」；涂強調，一直都有精進入案時間，警察開單品質也越來越高，沒什麼問題的話，可以方便民眾快速繳納。

對此，柯文哲直言「聽不懂」，認為罰單5天後就忘記了，「要是幾小時內就可繳交，民眾就會去處理，但5天可能就會忘記」，所以你現在說有些2天就可以交了，問題是我們通知民眾都是跟他們說5天後繳交，若已經說了他怎麼會有2天內繳交？聽起來就很怪。

涂國卿接著解釋，開單也會送去別的縣市，有車籍、駕籍地的逕行舉發和當場舉發，如果被開單的車主車籍地在別的縣市就要寄送外縣市，所以交通部有全國一致性的規劃，就是取得罰單5天後去繳，當然台北市盡量壓縮。

儘管交大、交通局長陳學台不斷說明，但柯文哲仍表示「聽不懂」，並表示通常通常他很認真聽但聽不懂，就有什麼地方不對勁。仍不解為何當時要5天後才能繳，要求精進後是3天可以繳交，「如果3天後才能繳交，為什麼陳時中他當晚就可繳納？反正現在媒體都在民進黨手中，也沒人繼續追殺，所以我會覺得很奇怪，我去繳納都要5天了，為什麼他當天可以繳？」

最後柯文哲說，整個流程在檢查一遍，有沒有可以改進的，如果民眾沒有意見，E化登錄後就可以繳，以後重來一遍應該是這樣，要讓民眾可以馬上就繳納；如果有意見的，就等裁決所審核再繳。