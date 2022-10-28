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社會 社會焦點 保障人權

人夫自拍性愛片讚「腰好猛」　偷情史曝光害慘小三

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小蘋（化名）抓包老公結婚1個月就與阿美（化名）搞外遇，甚至拍下性愛過程，還在LINE上互傳訊息回味，例如「腰好猛」、「要看照片嗎」、「照片記得收回」等等，讓她大受打擊，因而決定提告求償100萬元。桃園地院法官日前裁定，阿美應賠償小蘋20萬元，全案仍可上訴。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲阿美聲稱不記得是否與小蘋的丈夫發生過性行為。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

小蘋在判決書中主張，和丈夫是在2020年11月間結婚，阿美早在2020年12月20日之前就知道丈夫已婚的身分，仍執意交往，兩人在2020年12月28日、2021年1月3日、2021年4月4日發生性行為，讓她大受打擊，上述行為也侵害到她的配偶權，因此決定提告求償100萬元。

對此，阿美表示，不記得曾在上述時間點與小蘋的丈夫發生過性行為，況且小蘋在知道丈夫外遇之後，並沒有約束其行為，顯然也有過失，既然小蘋已經選擇原諒丈夫，還免除男方的責任，應當只能向她請求賠償部分金額，一口氣求償100萬元，金額明顯過高了。

不過，桃園地院法官認為，小蘋控訴阿美最遲應該在2020年12月20日就知道男方已婚，卻還是在這之後與對方發生性行為，關於這一點，阿美並未提出爭執，自勘信為真實。

法官指出，根據阿美與男方的LINE對話紀錄來看，兩人從2020年12月28日晚間至隔日凌晨、2021年1月3日晚間至隔日凌晨，皆有聊天紀錄，還談及「腰好猛」、「要看照片嗎」、「照片記得收回」、「有無進去」、「刪掉」等露骨內容。

此外，阿美也曾在另案（提告男方涉嫌妨害秘密罪）中向警方承認，2020年12月28日與小蘋的丈夫在旅館發生親密關係，之後3個月他們都會去旅館休息、發生性行為，而且在發生親密關係時，男方都會拿手機拍攝，等到事後聊天時再把拍攝的照片或影片傳給她，看完之後就馬上收回。

法官表示，綜合上述證據可見，阿美確實曾在2020年12月28日、2021年1月3日與小蘋的丈夫發生性行為，而她控訴小蘋在得知丈夫外遇之後沒有做出約束行為，事後還原諒男方等事情，皆沒有提出具體事證加以證明，最終不採信她的說詞，裁定應賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。

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