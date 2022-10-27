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社會 社會焦點 保障人權

勾搭人夫「想做危險的事」　疫情期間2個月8次上摩鐵...小三慘了

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲女子與人夫發生不倫戀，還互傳鹹濕訊息，遭正宮告。（示意圖／Pakutaso）

記者翁子皓／台北報導

江姓女子與一名人夫發生不倫戀，不僅傳「用什麼戳」、「我想跟你做危險的事」等露骨訊息給對方，還與對方多次相約摩鐵發生性行為，後遭對方的吳姓妻子發現提告。台北地院近日審結，判江女要賠35萬給吳女。

判決書指出，江女與吳女的老公生不正常男女關係後，雙方常互傳鹹濕的訊息，江女傳「用什麼戳」、「我想跟你做危險的事」，人夫以「強大萬用的食指與中指」、「我不想跟別人分享你的身體、穴穴」回應，兩人還多次上摩鐵纏綿。

吳女與老公2018年結婚，婚後育有一女，原本與老公相處融洽，但近來老公性情大變，不但藉故與她爭吵，還要求離婚，讓她非常困惑，她後來無意間從老公的手機上發現，老公與江女的曖昧對話，還發現兩人從今年3月初至4月底共發生8次上摩鐵，讓她精神痛苦，憤而向江女提告。

江女供稱，知道人夫有配偶及小孩，當時因人夫和吳女討論離婚而心情不好，為排解人夫的心情，她與人夫跟一群朋友相約一起喝酒，後來一群人一起去旅館休息，並未單獨與人夫過夜。

法官認為，事發當時疫情嚴峻，入住飯店都需填寫「新冠肺炎顧客旅遊史調查問卷」，但調閱旅館紀錄，卻只有人夫與江女，有一群友人同行不可能都沒登記或受管制，認定江女就是和人夫單獨過夜。且從兩人露骨的訊息來看，已逾越普通朋友的關係，足以破壞婚姻幸福，因此判江女要賠35萬給吳女，可上訴。

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