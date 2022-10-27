捉姦片！醫師夫車震「下空」護理師　正宮醫院前提親納妾

記者黃翊婷／綜合報導

中國江蘇省一名醫師娘抓包丈夫與女護理師車震，當時兩人坐在車子後座，下半身都是赤裸的，事後她帶人到丈夫工作的醫院前拉紅布條，上面寫著「普外科護士王豔深愛我夫，作為正妻，特來提親納妾！」霸氣作風獲得網友讚賞，並紛紛留言表示，「這才是正妻」、「這手段高明，比那些當街撕打的更狠」。

▲正宮抓包丈夫與小三車震。（圖／翻攝自推特／victorchan2022，下同。）

根據《杭州日報》報導，江蘇省徐州市新沂市中醫院大門前24日上午出現奇怪的一幕，只見3名黑衣人拉起紅布條，上面寫著「普外科護士王豔深愛我夫，作為正妻，特來提親納妾！」引發路過民眾圍觀。

▲正宮帶人到醫院前替丈夫「提親納妾」。

原來，拉紅布條的人是一名醫師娘，因為不滿丈夫外遇護理師，還抓包兩人深夜在醫院停車場幽會，沒有關車門就直接脫光下半身「互舔」，捉姦過程全被正宮拍下，影片還在網路上瘋傳開來。

網友們看完影片之後，紛紛留言表示正宮這招真的狠，「這才是正妻」、「這手段高明，比那些當街撕打的更狠」；也有人分析，正宮在布條上只曝光小三的名字，應該是認為錯在小三，說明她和丈夫可能有小孩了，所以不打算離婚，才為丈夫保留下回歸家庭的餘地。