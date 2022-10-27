想和年薪2百萬的經理離婚！人妻窩保全懷裡：心裡和生理都很舒服

▲高雄一人妻外遇保全，傳訊給小王表示「跟你在一起，無論心裡和生理都很快樂舒服」，被丈夫發現怒提告。（圖／記者林名揚翻攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一年收200萬的銀行經理發現妻子和保全外遇，保全傳訊讚美妻子「真的是一個非常特別的女人」，妻子也幸福回應「跟你在一起，無論心裡和生理都很快樂舒服」，讓他看了大受打擊，提告向2人求償50萬。高雄地院審理，認為妻子和保全侵害配偶權，審酌雙方經濟等情狀，判2人應連帶賠償10萬元。

判決書指出，這名銀行經理和妻子小紋(化名)結婚7年，今年1月突然收到1張小紋依偎在別的男人懷裡的照片，才發現妻子正和男保全阿民(化名)搞外遇，因2人姦情被阿民的老婆發現，阿民老婆才將2人親密照、曖昧訊息都傳給他，讓人夫看了覺得婚姻已維持不下去，對小紋和阿民提告，連帶求償50萬元。

全案審理時，小紋否認外遇，認為從去年起她就多次向丈夫提離婚，也搬離住所、訴請離婚，2人感情本就長期不睦，與有沒有和阿民交往無關。阿民則認為2人對話內容僅為一般好友之間的互動。

法官查看相關證據，照片中小紋依偎在阿民懷中，而阿民也低頭親吻小紋，另查看2人對話紀錄，阿民示愛說「妳對我來說，真的是一個非常特別的女人」、「妳的面具，讓我心疼，卻也憐惜，妳的笑容讓我滿足，卻很悲傷，妳的成熟讓我珍惜，卻很不捨，認識妳我很快樂」，小紋也熱烈回應說「跟你在一起，無論心裡和生理都很快樂舒服」、「最愛你囉」等語，認為2人已逾越一般男女來往界線，侵害人夫配偶權，審酌人夫為銀行經理，年收入約200萬，小紋也任職於銀行，月薪約5萬元，阿民則為保全，還要養2名子女，判阿民、小紋應連帶賠償10萬元，全案還可上訴。