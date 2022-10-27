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新北第8選區／卓冠廷喉嚨痛「暫停行程」！　廖宜琨老街辦萬聖趴

▲▼ 。（圖／翻攝自候選人FB）

▲張昭隆揹著氣球俏皮拜票。（圖／翻攝自張昭隆FB）

記者施怡妏／綜合報導

九合一選舉進入倒數時刻，《ETtoday新聞雲》帶大家來看看新北市第8選區的候選人忙什麼！萬聖節即將到來，民進黨市議員候選人廖宜琨則將在週六（29）在三峽舉辦「經典90三峽老街萬聖派對」。最近勤跑宣傳活動的民進黨市議員候選人卓冠廷今早出現咳嗽、喉嚨痛，暫停所有行程，在家自主健康管理。

廖宜琨將與「經典90老車文化推廣協會」、「浪Live直播」合作，一起在三峽舉辦「經典90三峽老街萬聖派對」。此外，台灣民眾黨市議員候選人張昭隆，也將在29日出席「北大哈囉WIN」三峽親子同樂萬聖節。新北市國民黨市議員黃永昌則於28日早上10點，在土城的競選總部舉辦「萬聖節變裝逛街趣」，邀請大家一起來搗蛋。

▲▼ 。（圖／蘇泓欽FB）

▲蘇泓欽拜票。（圖／翻攝自蘇泓欽FB）

民進黨市議員候選人卓冠廷稍早則在臉書發文，今天早上身體出現咳嗽、流鼻水，喉嚨痛、頭痛的症狀，快篩兩次均為「陰性」，但為了確保安全，決定先暫停所有的行程，在家自主健康管理，最近天氣變化大，也提醒大家多留意身體健康，「我錯過的這些時間，先拜託大家幫我拉票了，我是新北市議員候選人17號卓冠廷」。

另外，各候選人的競選總部也陸續成立，國民黨市議員候選人江怡臻，29日早上與新北市長候選人侯友宜合體，在土城區永寧路29號舉辦聯合競總成立大會，當天出席的嘉賓還有國民黨主席朱立倫，以及前台北縣長周錫瑋，出現難得的「三代同台」畫面。

▲▼ 。（圖／翻攝自候選人FB）

▲陳世榮站路口與民眾說早安。（圖／翻攝自陳世榮FB）

平日的掃街拜票仍不可少，無黨籍市議員候選人陳世榮昨（26）日早上在樹林中山路與中華路口，向市民朋友請安問早！無黨籍市議員候選人蘇泓欽昨日也起了個大早，在尖山路、中正三路口跟鄉親請安問好，也提醒騎車、開車的民眾把他當「裝置藝術」就好，行車安全第一。

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