外傳收到走路工買票錢！　鍾東錦發動「清廉參政」連署：都是假的

▲無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦。（圖／鍾東錦競辦提供）



記者詹宜庭／台北報導

苗栗縣長候選人鍾東錦競總27日指出，有民眾通報，由於鍾東錦民調居高不下，特定陣營將使出殺手鐧，準備找來假證人謊稱收到「走路工」或是「買票錢」；因此他們發起「清廉參政」連署，除了宣示個人清白外，更盼能杜絕買票、賣票的行為。鍾東錦競總更強調，如果有人說要代表鍾議長買票或賣票，那絕對是「假的」，呼籲民眾直接報警或與競總連繫，律師團將立即協助檢舉賄選。

鍾東錦競總表示，近日有民眾向他們爆料，對手陣營因立法院黨團攻擊與打壓不見成效，再加上鍾東錦的民調不降反升，所以將仿造高雄「走路工」事件，利用假證人、假事件誣陷鍾東錦陣營賄選，甚至對方擬定出3、4套劇本，包含在遊覽車上拿出千元大鈔，要出遊的鄉親支持鍾東錦，或是送出超過30元以上的禮物，甚至找假證人稱自己收到買票錢。

鍾東錦競總呼籲，若民眾有聽到或看到類似行為，請立刻打電話通報警方，或是直接拍照蒐證，總部律師團可協助代為提出檢舉。

鍾東錦透露，從事公職以來，「清廉參政」是對自己最基本的要求，為了杜絕早期賄選行為，他發動「清廉參政連署」，包括選前呼籲同陣營之里長、村長、鄉鎮市長、代表、縣議員不能買票、提醒鄉親絕對不要賣票，以及選後要求縣府官員不收紅包、不拿回扣、不講人事，如有違反公務員廉政倫理規範，一律送交政風查辦，絕不留情面。

鍾東錦陣營補充，根據情資顯示，對手目前正在策劃假證人、假買票、真栽贓、真嫁禍的事件，呼籲鄉親共同對抗綠色恐怖的入侵，拒絕高雄走路工事件在苗栗上演，一起團結守護苗栗真誠的藍天。