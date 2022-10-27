北台灣哪個議長非黑道？　柯文哲自認「開地圖炮」：何必對號入座

▲柯文哲日前接受《新聞不芹菜》節目專訪，稱「北台灣哪一個議長不是黑道」引發外界熱議。（圖／《震傳媒》提供）

記者袁茵／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，日前與無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦會面引發爭議，柯文哲26日反嗆國民黨「北台灣哪一個議長不是黑道」等言論，引來議員呼籲台北市議長陳錦祥提告。對此，柯文哲27日回應，他自己講話不夠精確，開地圖炮亂打一通，但「那你又何必對號入座？」

柯文哲27日沒有公開行程，但於蟾蜍山聚落文化中心被問有關「黑道」爭議言論。柯文哲表示，幕僚有要他別開地圖炮，但自己只是想消遣國民黨主席朱立倫，「你（朱立倫）說鍾東錦是黑道，所以不能提名他當縣長對不對？請問他是黑道，為什麼你們可以提名他當議長？」

柯文哲酸說，難道議長都不用受黑道限制，縣長才需要嗎？但自己開地圖炮亂打一通，講話確實不夠精確。至於議員呼籲陳錦祥等人提告，柯文哲說「大家不會這麼無聊。」至於要不要跟陳錦祥道歉，柯文哲並未正面回應，強調大家不要挑撥離間，本來不要去問就沒有事，為什麼事情越搞越大。

媒體追問，北台灣哪位議長不是黑道？柯文哲提及，「我跟你講，那你何必自己對號入座？」自己要講的是鍾東錦案子，不要扯別人，「這個國家政治很奇怪，因為黑道不能提名當縣長，但黑道卻可以提名當議長，不是很奇怪嗎？」