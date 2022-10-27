北市第5選區政見懶人包／吳沛憶增設滑板場、吳志剛關注危老都更

▲吳沛憶聽到滑板玩家心聲了。（圖／翻攝吳沛憶粉專）



網搜小組／劉維榛報導

九合一大選倒數30天，北市議員第五區候選人積極端牛肉衝聲量，繼本站第1波政見懶人包露後，這次也整理出民進黨吳沛憶、無黨籍徐立信與國民黨吳志剛等各自政見，上述三位都是現任市議員，對於這次是否能再連任，大家也不敢掉以輕心，分別主張增設室內戶外滑板練習場、保障青年樂業與加速危老都更。

④ 號｜吳沛憶（現任）：增設室內戶外滑板練習場與擴增特色公園遊具

吳沛憶近日主打政見中，是希望能替為萬華中正爭取到一座真正的滑板公園。原來有一群在西門從20幾歲玩到40幾歲的滑板半熟少年，他們曾脫口而出「為什麼附近玩滑板都會被警察趕？」

對此，吳沛憶表示聽到了，她與團隊、玩家四處場勘，當初評估有2-3個地點，每個我們都實地走訪，才決定在忠孝橋下的現址。因靠近水門出入方便，橋墩下可遮風避雨，不改變原本環境卻又可讓空間更多元。由於近西門町，也讓原本就喜歡溜滑板的人，有一個可以盡情享受的空間了！

吳沛憶說，忠孝橋下這座滑板練習場，完全是一座由下而上催生的公園運動。從最初的玩家協助劃設設計圖、提供國際場地參考，其中玩家還邀請北市府到新竹取經，以及邀集新北市政府會勘解決橋墩排水。場地落成後，我們一次次找不同單位會勘，堤壁加入設計師創意、裝了洗手台、公廁、監視器，現在還有飲料販賣機。

▲徐立信4政見衝選票。（圖／翻攝徐立信服務官網）



⑤號｜徐立信（現任）：「台北監督連線」民生第一，4大主張

1. 推動公共托育：增加公共托嬰設施、公立與非營利幼兒園，減輕家長負擔。

2. 保障青年樂業：提高青年創業貸款額度；擴大企業實習策略聯盟。

3. 廣建公共住宅：公共住宅結合公共與社福設施，打造特色公宅；加速危老建築重建；提升社會住宅戶數。

4. 增設樂齡照護：推動65歲以上長者免繳健保費、掛號費，並擴大敬老卡使用範圍；透過關懷據點量能提升、增加日照中心、擴大石頭湯據點，完善長照機制。

▲吳志剛表示，萬華區有5成以上屋齡超過40年。（圖／翻攝吳志剛粉專）



⑥號｜吳志剛（現任）：加速危老都更，落實居住正義

因9月頻繁地震，吳志剛指出，台北市平均屋齡達36年以上，為六都之冠，尤其在萬華區，56.5％是屋齡超過40年的老屋，密度全台最高。

吳志剛表示，2018年完工的「中正區水源路四、五期整宅都更案」，是一個不靠建商而完成的都更案，當初由於「建築老舊、環境窳陋」，已經危害住戶安全，所以原住戶便自發性的發起都更。更新前平均一戶8到10坪，更新之後每戶可分配到20到30坪，外加一個停車位，相當於1坪換2.5坪。

對此，吳志剛喊話，未來他藉由過去的經驗，持續關注危老都更，全心全意的替鄉親，爭取更安全的住宅，讓鄉親「住得安心，住得滿意」。