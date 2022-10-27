　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市第5選區政見懶人包／吳沛憶增設滑板場、吳志剛關注危老都更

▲▼ 。（圖／翻攝粉專）

▲吳沛憶聽到滑板玩家心聲了。（圖／翻攝吳沛憶粉專）

網搜小組／劉維榛報導

九合一大選倒數30天，北市議員第五區候選人積極端牛肉衝聲量，繼本站第1波政見懶人包露後，這次也整理出民進黨吳沛憶、無黨籍徐立信與國民黨吳志剛等各自政見，上述三位都是現任市議員，對於這次是否能再連任，大家也不敢掉以輕心，分別主張增設室內戶外滑板練習場、保障青年樂業與加速危老都更。

④ 號｜吳沛憶（現任）：增設室內戶外滑板練習場與擴增特色公園遊具

吳沛憶近日主打政見中，是希望能替為萬華中正爭取到一座真正的滑板公園。原來有一群在西門從20幾歲玩到40幾歲的滑板半熟少年，他們曾脫口而出「為什麼附近玩滑板都會被警察趕？」

對此，吳沛憶表示聽到了，她與團隊、玩家四處場勘，當初評估有2-3個地點，每個我們都實地走訪，才決定在忠孝橋下的現址。因靠近水門出入方便，橋墩下可遮風避雨，不改變原本環境卻又可讓空間更多元。由於近西門町，也讓原本就喜歡溜滑板的人，有一個可以盡情享受的空間了！

吳沛憶說，忠孝橋下這座滑板練習場，完全是一座由下而上催生的公園運動。從最初的玩家協助劃設設計圖、提供國際場地參考，其中玩家還邀請北市府到新竹取經，以及邀集新北市政府會勘解決橋墩排水。場地落成後，我們一次次找不同單位會勘，堤壁加入設計師創意、裝了洗手台、公廁、監視器，現在還有飲料販賣機。

▲▼ 。（圖／翻攝粉專）

▲徐立信4政見衝選票。（圖／翻攝徐立信服務官網）

⑤號｜徐立信（現任）：「台北監督連線」民生第一，4大主張

1. 推動公共托育：增加公共托嬰設施、公立與非營利幼兒園，減輕家長負擔。
2. 保障青年樂業：提高青年創業貸款額度；擴大企業實習策略聯盟。
3. 廣建公共住宅：公共住宅結合公共與社福設施，打造特色公宅；加速危老建築重建；提升社會住宅戶數。
4. 增設樂齡照護：推動65歲以上長者免繳健保費、掛號費，並擴大敬老卡使用範圍；透過關懷據點量能提升、增加日照中心、擴大石頭湯據點，完善長照機制。

▲▼ 。（圖／翻攝粉專）

▲吳志剛表示，萬華區有5成以上屋齡超過40年。（圖／翻攝吳志剛粉專）

⑥號｜吳志剛（現任）：加速危老都更，落實居住正義

因9月頻繁地震，吳志剛指出，台北市平均屋齡達36年以上，為六都之冠，尤其在萬華區，56.5％是屋齡超過40年的老屋，密度全台最高。

吳志剛表示，2018年完工的「中正區水源路四、五期整宅都更案」，是一個不靠建商而完成的都更案，當初由於「建築老舊、環境窳陋」，已經危害住戶安全，所以原住戶便自發性的發起都更。更新前平均一戶8到10坪，更新之後每戶可分配到20到30坪，外加一個停車位，相當於1坪換2.5坪。

對此，吳志剛喊話，未來他藉由過去的經驗，持續關注危老都更，全心全意的替鄉親，爭取更安全的住宅，讓鄉親「住得安心，住得滿意」。

►韓國「集中＋顯瘦」內衣特價了！舒適好穿　CP值爆高

ET快訊
不只限次世代！開放18~49歲「第4劑可選單價疫苗」
星宇全艙等「機上Wi-Fi免費」！　明起買機票全打9折
快訊／國巨斥資214億　收購法商施耐德感測事業部
國發會投資34家虧損　這間公司最慘虧8億！　主委：我們被騙了
快訊／本土+35640、死亡+84　20多歲女發病4天亡
彰化夜市爌肉飯歇業！老闆夫妻倆認「該休息了」出面致謝
滿額送來回機票　大戶一口氣刷3000萬元
20歲淡江女大生喝掛狂吐…急call救護車到女宿！恐遭懲處
快訊／新莊某國中墜樓！　4樓墜下死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

倒數30天！陳時中衝刺選票　競總拋「12任務」尋求謠言終結者

二度請假站台！北市教育局長喊黃珊珊「準市長」　稱「適切關心政策」

「支持Kolas」成花蓮禁語？　徐榛蔚遭綠批公器私用

擔任執董被爆與「共軍有關」？張善政2點反擊：時代力量目光如豆

美國新加坡聯合聲明首納台海　外交部：共同捍衛國際秩序

北市第5選區政見懶人包／吳沛憶增設滑板場、吳志剛關注危老都更

柯文哲嗆陳時中「大頭症難醫」　蔣萬安：好不好治醫生才清楚

美管制中半導體影響小　王美花：產品可銷售出去台灣還有優勢

陳菊感念42年前曾名列AI救援名單　與德國人權訪團論廢死、假訊息

國民黨曝桃園「十大惡政」　八德羽球館天花板豆腐渣工程奪第一

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

倒數30天！陳時中衝刺選票　競總拋「12任務」尋求謠言終結者

二度請假站台！北市教育局長喊黃珊珊「準市長」　稱「適切關心政策」

「支持Kolas」成花蓮禁語？　徐榛蔚遭綠批公器私用

擔任執董被爆與「共軍有關」？張善政2點反擊：時代力量目光如豆

美國新加坡聯合聲明首納台海　外交部：共同捍衛國際秩序

北市第5選區政見懶人包／吳沛憶增設滑板場、吳志剛關注危老都更

柯文哲嗆陳時中「大頭症難醫」　蔣萬安：好不好治醫生才清楚

美管制中半導體影響小　王美花：產品可銷售出去台灣還有優勢

陳菊感念42年前曾名列AI救援名單　與德國人權訪團論廢死、假訊息

國民黨曝桃園「十大惡政」　八德羽球館天花板豆腐渣工程奪第一

專家下周討論「確診隔離改5天」　莊人祥：有可能在投票日前實施

倒數30天！陳時中衝刺選票　競總拋「12任務」尋求謠言終結者

雲林東勢鄉再傳每票千元現金賄選　1樁腳遭羈押禁見

愛上女友閨蜜悔婚　渣男再拋棄老母求饒：請大家放過一馬

不只限次世代！指揮中心開放18~49歲青壯年「第4劑可選單價疫苗」

勾搭人夫「想做危險的事」　疫情期間2個月8次上摩鐵...小三慘了

星宇航空全艙等「機上Wi-Fi免費用」　明起買機票全打9折

里拉德小腿拉傷提前退場　拓荒者連勝之路遭熱火中斷

台灣港務公司於後疫情時代辦理雙重疫苗接種站　保護港區從業人員

黃偉晉化身《咒術迴戰》兩面宿儺！　「驚人結實腹肌炸出」神還原

神人爬６公尺竹竿炫技 下方夥伴高舉展現臂力

政治熱門新聞

全被看光！美公佈共軍火箭部署、編制　他直呼：這還怎麼打仗？

教保員、托育人員加薪！　7.5萬從業人員受惠

游淑慧認熱戀三立高層遭罵翻！韓國瑜送39字暖爆

育兒津貼明年1月起取消排富　新增2.5萬家庭受惠

游淑慧認愛被罵翻：請相信我的智商

日學者預測年底大選　民進黨恐比2018更慘

高虹安越挫越勇！民調衝第一　綠、藍分析新竹市勝選關鍵

獨／網美逃出柬埔寨回台拍AV遭嘲諷　本尊親述改當女優原因

日本神人學者預測縣市長選舉：北市他會贏

陸軍4兵拍抖音被汰除　基層匿名喊冤

快訊／拜票後腦著地重摔　楊植斗親曝身體狀況：還有點不適會再回診

張吃定心丸　鄭舉「肯定鄭文燦」牌

北市「三腳督」衝刺戰術曝光！　選局賭盤修正為陳時中PK蔣萬安

周玉蔻踢館日學者預測選舉結果　小笠原：民進黨有利

更多熱門

相關新聞

柯文哲嗆陳時中「大頭症難醫」　蔣萬安：好不好治醫生才清楚

柯文哲嗆陳時中「大頭症難醫」　蔣萬安：好不好治醫生才清楚

台北市長柯文哲26日批評，民進黨台北市長候選人陳時中擔任防疫指揮官時，有很多決策都做得亂七八糟，甚至批「大頭病就是最難醫治的。」對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安回應，柯文哲是醫師，「好不好醫，柯文哲應該比我清楚」。

柯文哲嗆「北部哪個議長不是黑道」　他傻眼：常幫你的陳錦祥應提吿

柯文哲嗆「北部哪個議長不是黑道」　他傻眼：常幫你的陳錦祥應提吿

張善政批評全黨挺1人　鄭運鵬回擊

張善政批評全黨挺1人　鄭運鵬回擊

北市曝酒駕名單　他4度攔停拒測

北市曝酒駕名單　他4度攔停拒測

黃珊珊批資策會淪「政黨打手」

黃珊珊批資策會淪「政黨打手」

關鍵字：

台北市市議員第五選區候選人2022九合一大選2022台北市長2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

白家綺KTV突遭襲胸！

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

可能海陸警連發！下周有望放颱風假

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

母女斷魂軍卡「錯在1關鍵」　他嘆：機車族被洗腦了

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面