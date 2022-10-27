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愛上「抓車美女」慘了！北市警將警用電腦當ATM　假筆錄助詐保

▲▼ 林信洋 。（圖／翻攝自台北美好新視界）

▲時任南港交通分隊警員林信洋與汽車協尋業者聯合製作假筆錄詐領保險金。（圖／翻攝自台北美好新視界）

記者張君豪／台北報導

台北市警局南港分局前交通分隊警員林信洋、邱巍涉嫌配合俗稱「抓車小蜜蜂」的汽車協尋業者，涉以警用車籍查詢系統洩露車主個資，讓小蜜蜂得以快速協助車貸銀行、業者、當鋪追人扣車，後來林姓警員涉入配合抓車業者製造假車禍詐保，保險公司驚覺車禍申報理賠內情並不單純，報警請求調查，2警涉瀆職貪污案件才曝光。

南港交通分隊警員林信洋曾獲台北市政府頒發「年度廉能楷模」，他勇於任事不願意收下車禍當事人家屬致贈萬元紅包，受市長柯文哲表揚，也因與抓車集團美女業者墜入愛河後，公器私用利用警用系統幫業者找人抓車。

▲南港交通分隊警員林信洋涉嫌配合製造假車禍詐保遭檢察官起訴。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港交通分隊警員林信洋涉嫌配合製造假車禍詐保遭檢察官起訴。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警方調查，2020年10月23日，拖吊業者把一輛賓士車拖到南港區港東街57號停車格停放，並教唆另名蕭男駕駛三菱轎車撞擊該輛賓士，賓士右前車頭毀損，拖吊業者也派臨演在現場扮演賓士車主報警，在旁配合的南港交通分隊林姓警員駕駛巡邏車到場。

眾人規劃原本天衣無縫，想利用肇事三菱轎車申請丙式車險、第三責任險理賠，但肇事駕駛蕭男居然沒駕照，拖吊業者找另名友人到場頂替肇事者，事後申請高達60萬元理賠，保險公司調查發現車禍過程包含該輛賓士除了車禍撞擊痕跡外、上有很多破壞舊傷，加上車體維修要價不斐，懷疑內情不單純暗中報警調查。

▲▼南港交通分隊警員林信洋（48歲） 。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

▲南港交通分隊警員林信洋（48歲） 。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

除此之外，從2017年12月起到2018年10月期間，林員在南港交通分隊服務期間，介紹另名交通分隊警員邱巍給抓車業者認識，期間抓車業者經常提供積欠貸款債信不良車號牌，供兩人查詢，兩名警員多次登入警用系統幫忙查車籍資料，並拍攝查詢畫面透過LINE傳給業者，並以每筆最少8千元價金向業者收取費用。

檢警獲報後追查，清查兩人使用警用車籍查詢系統，邱員查詢與經手案件無關的車籍多達33筆、林員在2018～19年間查詢與承辦案件無關車籍資料高達69筆，光是林員2年賣車主個資，賺取不法獲利高達54萬餘元。

士林地檢署以觸犯《個人資料保護法》《貪汙治罪條例》《刑法》洩密、詐欺等罪嫌起訴林、邱兩名警員，南港警方表示，警備隊林姓警員在交通分隊服務期間，配合業者以假車禍方式詐領保險金，並洩露民眾個資給抓車業者，經檢方調查起訴，南港警分依《警察人員人事條例》報請林員停職，並另行追究行政責任、邱員則因調任新北市警局，處分將由新北市警局決定。

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