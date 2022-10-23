知名DJ「愛吹倫」販毒！用通訊軟體購買再轉賣...搜出大麻、搖頭丸

記者張君豪／台北報導

夜店知名DJ「愛吹倫」劉培倫（47歲）日前透過臉書與藥頭購買大麻等毒品，得意之餘卻有轉賣給下游毒蟲的販毒情資，南港警方日前先抓到2名持有搖頭丸、大麻的毒蟲，經兩人指證、警方查證後報請台北地檢署申請搜索票，到北市中山區通北街逮捕劉男到案，當場起獲重達356克大麻、搖頭丸、K他命等毒品。

▲知名DJ、綽號愛吹倫的劉培倫持有大批毒品遭警方逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方表示「愛吹倫」是台灣首個Dub團創始人元，也是雷鬼樂團「盪在空中」的前任bass手，他在地下樂團界頗有盛名，也曾是多家音樂雜誌的專欄作家，之前因盛名在不少夜店擔任DJ，撥放音樂以雷鬼、Hip Hop樂風為主。

南港警分局偵查隊日前逮捕兩民眾持有大麻、搖頭丸案件，發現兩人毒品來源都是向愛吹倫以每公克1～2千元代價購買大麻，警方蒐證完備後，13日持搜索票到台北市中山區通北街某公寓一樓、劉男租屋處搜索，當場搜出大麻356公克、大麻菸油7支、以及搖頭丸K他命等毒品。

警方調查，劉男落網供稱，是透過加密通訊軟體TELEGRAM向不知名男子購買，也坦承賣給其他愛好音樂、跑夜店同好，警方訊後依觸犯《毒品危害防制條例》販賣、持有二級毒品罪嫌將他移送台北地檢署複訊，檢察官訊後裁定劉交保候傳，檢警將持續溯源追查。

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