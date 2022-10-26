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北市楷模警假車禍詐保！　攜「抓車女友」賺外快買豪車...手段曝

▲▼ 林信洋 。（圖／翻攝自台北美好新視界）

▲時任南港交通分隊警員林信洋與汽車協尋業者聯合製作假筆錄詐領保險金。（圖／翻攝自台北美好新視界）

記者黃宥寧／台北報導

前南港交通分隊警員林信洋，與楊姓等汽車協尋業者俗稱「小蜜蜂」聯手，製造假車禍欲詐領保險金60萬，靈敏保險公司察覺有異，經分局追查後，意外揪出林員與警員邱巍，2018年起用「尋車系統抓車」賺了54萬餘元，林員把酬勞花在與吳姓女業者同居花費，更大手筆買凌志轎車。士林地檢署偵結，依貪汙治罪條例等將2員及業者起訴。

起訴指出，37歲吳男、46歲楊男、49歲吳女汽車協尋服務業者，專為貸款銀行及當鋪業者找尋積欠貸款未清償的債務人汽車，再配合拖吊業者取車拍賣抵償債務，而49歲林員與39歲邱員，2017年12月至2018年10月均在南港分局交通分隊任職，卻聯手做不當勾結。

2020年10月23日，吳男指示拖吊車業者將賓士車拖到港東街57號停車格停放，叫蕭男駕駛三菱汽車撞擊賓士車，導致車輛右前車頭毀損，楊則佯裝賓士車主報案，而在附近等候的林員則立刻駕駛巡邏車到場，但又發現蕭男駕照遭吊銷，恐導致保險理賠申請無著，改由楊冒充三菱駕駛人、黃冒充賓士駕駛人，林製完假車禍筆錄，由楊申請60萬保險理賠時，保險公司發現撞擊痕跡、散落物有異，拒絕理賠並報警。

經警追查後，從楊男扣押手機發現，楊提供想尋找的欠款車車牌號、車身號碼，供林員登入警用電腦系統，違法蒐集車主個資，並拍攝查詢結果畫面後以LINE回傳。

不僅如此，林員與吳女為同居情侶，交往期間，從莊姓自尋車業者取得欠款車車籍資料後，共同圖得不法利益共54萬5840元，狡猾的是，林員因警察身分不便領尋車獎金，則以吳女帳戶收獎金，這些不法利益則被用來貸款195萬起的凌志NX200T、租金、水電費等開銷。

▼時任南港交通分隊警員林信洋，製造假車禍筆錄讓汽車協尋業者詐領保險金。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

▲▼南港交通分隊警員林信洋（48歲） 。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

邱員則透過林員認識業者，以警用電腦系統從中查詢33筆資料，讓楊等人得以更充分透過這些資料尋車；林員2018年、2019共查到69筆，一筆最少8000元起跳，2年合計不法賺取54萬5840元。

林員偵查時，坦承犯行，邱員則稱，是受楊女委託查詢民眾個人資料，並用另名王姓同仁的警用系統，查完後用LINE傳給楊。

檢方根據被害人指述、銀行明細及調閱林員2018年、2019年收入，發現林年收入為132萬5175元卻總支出158萬9123元，超支26萬3948元、隔年也是超支，依違反個人資料、貪汙治罪起訴林員；邱員則依洩漏國防以外秘密及違法利用他人個人資料起訴；至於楊、黃、蕭、吳業者則被依加重詐欺取財未遂等罪起訴，建請法院沒收罪所得。

諷刺的是，林姓警員曾在2016年獲頒「年度廉能楷模」，背後超暖原因竟是因為他不願意收下車禍當事人家屬致贈的紅包1萬元，並公開接受市長柯文哲表揚；如今遭起訴，待市警局向上呈報，將以違法情節重大、有具體事實，予以停職處分，這下恐後悔莫及。

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