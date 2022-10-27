停車離奇扶牆萬人驚呆「讓副駕好下車」？　車主悲慘故事曝光

▲休旅車離奇卡進牆角，引發網友各種揣測，沒想到真相比悲傷更悲傷...（圖／爆料公社）

網搜小組／柯沛辰報導

北部一名男網友近日在停車場拍下奇葩的一幕，有一輛休旅車不知出於何種原因，竟半個車頭卡進牆角內，連車牌都撞掉了。照片曝光後，原PO笑說可能是暖男想讓副駕好下車，結果「暖過頭」釀成慘事，引發討論。沒想到貼文竟釣出車廠回應，澄清車主其實也是「受害者」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出2張照片，從中可見一輛灰色休旅車並未方正停在格子內，而是整輛車向左偏了約30度，導致車頭左側活生生卡進梁柱與牆面間的狹小牆角，看起來動彈不得。

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原PO表示，車殼其實已經陷在牆壁裡了，但他不敢走近拍，怕被誤會是肇事者，而這樣離奇的場景，也讓他不禁推測，這個狀況很可能是「當想讓副駕好下車的暖男（車主）暖過頭...」

▲原PO推測，車主可能是為了讓副駕好下車，結果停車時發生意外。（圖／爆料公社）

不少網友看完紛紛笑說，「牆角有90度，夠暖了」、「副駕一定坐著重要的人」、「看起來像車子剛失戀，扶著牆在搞自閉」、「我都會叫副駕先下車」、「這下車主也能從副駕下車了」、「卡死了吧，要怎麼開走」、「輪胎還打直了...這怎麼停的？」

不過，也有人推測，「這是酒駕停車吧，大牌都撞歪了」、「怕旁邊會有三寶停車碰到，殊不知自己就是本寶」、「聰明的就懂，這明明是想換車吧！」、「倒車過頭，再開回來，卻嚇到亂轉方向盤吧！」

照片被轉到粉絲專頁後，短短6小時就有1.4萬人按讚、1100則留言，許多人都好奇背後真正原因。

▼真相揭曉！車廠幫忙澄清，稱車主也是受害者，停在格子內被撞，才導致車輛歪一邊。（圖／爆料公社）

對此，Skoda新莊元三展示中心留言澄清，「各位誤會了、誤會了，車主是我們的客戶，我來幫說明一下，車主不在台灣，車只是停在停車場，但有人停車可能沒停好，給親下去，不是車主技術不好。」

Skoda新莊元三展示中心指出，肇事者應該是從車頭撞下去，導致整輛休旅車歪一邊，車主也很無奈，從沒想過停在停車場也會被撞，好在現場都有監視器，後續也順利聯絡到管理人員跟警察。

部分網友看完恍然大悟，同時也驚呼「售後服務還包含『澄清車主的開車技術』，怎麼這麼貼心！」掀起熱議。

▼網友笑說，「售後服務還包括幫忙澄清車主開車技術嗎？」（圖／爆料公社）