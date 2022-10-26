快訊／台2線76K事故！貨車「載滿鴿子」對撞休旅　2人受傷送醫

記者郭世賢、黃資真／新北報導

新北市瑞芳區台2線濱海公路76公里處今(26)日下午1時35分發生車禍！23歲楊姓男子駕駛黑色休旅車與60餘歲男子駕駛的鴿子車相撞，2人意識清醒，送醫救治中。由於車禍占用雙向車道，目前調撥路肩單線雙向行駛中，至於詳細肇事原因還有待後續釐清。

▲台2線濱海公路76公里處，一輛載滿鴿子的貨車與休旅車發生車禍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，警方獲報後出動瑞芳分隊共3車8人前往指揮交通，2名駕駛肢體疼痛、擦傷，所幸意識清楚，目前已送往基隆長庚醫院救治中。