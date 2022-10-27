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大苑子、Flash Coffee買1送1！　外送平台限時「加碼優惠」快收下

▲▼ 珍煮丹「芋圓冬瓜拿鐵」、「芋珍雙Q奶茶」。（圖／珍煮丹提供）

▲Uber Eats限時2周指定店家買1送1。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

月底荷包空空不要怕！外送平台「Uber Eats」驚喜祭出限時「買1送1」優惠活動，即日起至11月8日凡於指定店家下單指定品項，直接爽吃、爽喝買1送1，像是大苑子、Flash Coffee等通通有，趕緊揪同事、朋友一起開訂。

▲▼Uber Eats支援外送員。（圖／ Uber Eats提供）

▲優饗及雙享會員、新用戶還有加碼優惠等收。

用行動力挺LGBTQIA+多元族群！Uber Eats於APP祭出限時「買1送1」優惠，即日起至11月8日限定2周登場，有Flash Coffee黑咖啡、紫薯芋香拿鐵、凍檸冷萃買1送1；大苑子蘋果醋冰茶、蔓越莓果醋買1送1；珍煮丹芋珍雙Q奶茶、芋圓冬瓜拿鐵買1送1；怡客咖啡卡布奇諾、黑芝麻豆奶買1送1；YAYOI彌生軒和風豚肉蘿蔔煮、壽喜豆腐牛買1送1等，還有多家指定店家享有指定品項買1送1，通通要把握機會吃。

且優饗及雙享方案會員期間加碼還可享有輸入優惠碼「彩虹驕傲」，單筆訂單滿299元再享1次整筆訂單85折優惠，最高現折60元；APP新用戶則於10月29日至11月11日期間，輸入優惠序號「美食同行」可享2次美食外送3折優惠，提醒單筆訂單金額須滿49元，最高現折150元。

▲▼熊貓外送,熊貓,foodpanda。（圖／記者黃克翔攝）

▲foodpanda10月限定優惠碼來了。（圖／記者黃克翔攝）

另，外送平台「foodpanda」10月也有限定「超殺優惠碼」，這個月可以爽吃麥當勞2大指定套餐打9折、漢堡王滿額現折等優惠，還有手搖飲爽喝75折等，通通不能放過。詳細優惠內容請看「麥當勞2大套餐打9折！foodpanda「10月超殺優惠碼」一次看」。

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